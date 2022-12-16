НОК Беларуси наградил сотрудников телеканала СТВ

Новости Беларуси. Состоялось вручение специальной премии «Медиаолимп – 2022» в области спортивной журналистики. Были отмечены те люди, которые внесли максимальный вклад в популяризацию спорта высших достижений и развитие всего спортивного движения страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Журналисты получили благодарности за освещения Олимпийских игр 2020 и 2022 годов. Среди лучших из лучших оказались и двое сотрудников нашего телеканала. Почетной грамотой НОК Беларуси отмечены заведующий отделом спортивных программ Сергей Тулупов и специальный корреспондент, ведущая авторской программы «Спорттаймер» Юлия Силипицкая.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:

Белорусские средства массовой информации всегда интересно и доступно, объективно преподносят информацию обо всех спортивных мероприятиях. Мы, Национальный олимпийский комитет, благодарны за ту работу, за тот колоссальный труд, который каждый из вас ежедневно проводит, чтобы донести правдивую информацию нашим болельщикам, рассказать о достижениях наших спортсменов и в целом показать, насколько Беларусь является сегодня спортивной державой.