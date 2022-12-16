В Минске проходит Кубок Беларуси по художественной гимнастике

Состязаются грации в трех видах программы: групповое упражнение, а также командное и личное первенства. Во второй соревновательный день девушки демонстрировали программы с булавами и лентами. Завершится турнир в воскресенье, 18 декабря. В этот день будут определены победители в групповых упражнениях, а также сильнейшие в индивидуальных видах.

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