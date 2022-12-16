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Алина Горносько: с января начнём следующий сезон, уже составлены упражнения

16 декабря 2022 15:34
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок Беларуси по художественной гимнастике. Соревнуются за награды и лидеры нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько: с января начнём следующий сезон, уже составлены упражнения-1

Во второй день продолжили определять лучших в групповых упражнения. Девушки демонстрировали программы с булавами и лентами. Нашим грациям данный старт дает возможность подвести итоги состязательного года и настроится на следующий сезон.

Алина Горносько: с января начнём следующий сезон, уже составлены упражнения-4

Алина Горносько, участница соревнований:
Как такового межсезонья у нас не получилось, мы держали и держим себя в форме, потому что в любой момент готовы выстрелить, поехать и быть не просто так. Наверное, с января начнем следующий сезон, уже составлены все упражнения, ведется работа. Грубо говоря, восемь упражнений я тренирую, четыре этого года и новые. Поэтому интересно, конечно же, сложно, но мы живем в этом зале. Моя работа – это моя любовь.

Алина Горносько: с января начнём следующий сезон, уже составлены упражнения-7

Анастасия Салос, участница соревнований:
Впечатления замечательные, потому что это последний старт в сезоне. И хотелось показать все самое лучшее, что наработали за этот год. В целом я довольна своими выступлениями за эти два дня. Я показала хороший результат с тремя видами. В ленте немножко не получилось, но в целом, думаю, это было достойно. Конечно, мы вовсю готовимся, у нас сейчас идет подготовительная часть тренировок. Составляем новые упражнения, готовимся к следующему сезону. Будем стараться удивлять зрителей и болельщиков.

Интервью с гимнастками Салос и Горносько про любовь, планы на 2023-й и главные итоги 2022-го. Читать здесь.

Алина Горносько: с января начнём следующий сезон, уже составлены упражнения-10

Завершится турнир в воскресенье, 18 декабря. В этот день будут определены победители в групповых упражнениях, а также сильнейшие в индивидуальных видах.

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# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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