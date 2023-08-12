Финальные бои по самбо на II Играх стран СНГ будет транслировать телеканал СТВ

Новости Беларуси. В Жлобине время самбо. Участники из 10-ти стран борются за комплекты медалей в семи весовых категориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работает и наша передвижная телестудия. Два соревновательных дня будет организована трансляция поединков силами наших коллег. Во Дворце игровых видов спорта проходят предварительные состязания. На связь со студией выходит наш корреспондент Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сегодня в Жлобине стартовал турнир Содружества по самбо. Наш телеканал находится в центре событий. Кроме прямых включений из Дворца игровых видов спорта, мы покажем трансляции поединков.

Техника и команда СТВ на месте, работать будем оба соревновательных дня. Так что все финальные схватки вы уведите в режиме live.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Это вторая точка нашей работы на Играх стран СНГ. Сначала отработали Молодечно, пляжный волейбол. Сейчас передохнули, собрались мыслями и силами, приехали сюда, в Жлобин. У нас запланированы две трансляции. Будем показывать финальные схватки. Надеемся очень, что там будут белорусы. Естественно, будем поддерживать и переживать. Работают семь камер, профессиональная бригада. Вещаем на официальный YouTube-канал Игр стран СНГ в режиме реального времени. Титры, все как положено. На финал подключится еще и комментарий, поэтому просим смотреть.

Анна Корольчук:

Яркое зрелище гарантируем. Борьба будет жаркой – на ковре сразятся более 100 спортсменов, представители 10 стран. Наша команда представлена сильнейшим составом: в нем немало чемпионов мира и Европы. Так, среди мужчин за медали будут бороться наш Владислав Бурдь, Владислав Саяпин, Дмитрий Хохлов. В женских состязаниях выйдут Анфиса Копаева, Татьяна Мацко и Анжела Жилинская.

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Игры эти проходят у нас дома. Это уже большая ответственность. Конкуренция, борьба будет сильная, жесткая, красивая. Поэтому болейте, нам это очень нужно.

Сергей Еременко, главный судья соревнований:

Уровень очень хороший, лично следили. Организация тоже. Встречал нас жлобинский представитель очень хорошо. Питание, гостиница, проживание, сопровождение – все на высшем уровне. Полный зал людей.