На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3

Новости Беларуси. На «Палова-Арене» в Минске сегодня определятся победители в баскетболе 3х3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гуще событий находится наш корреспондент Юлия Силипицкая.
Новости Беларуси. На «Палова-Арене» в Минске сегодня определятся победители в баскетболе 3х3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гуще событий находится наш корреспондент Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Баскетбол 3х3 уже олимпийский вид программы. Хочу сказать, что Беларусь этот вид спорт развивает уже с 2015 года, поэтому мы, в общем-то, являемся одним из законодателей моды. Правила очень просты: 10 минут две команды по три человека полевых игроков и один запасной определяют сильнейших.
На II Играх стран СНГ баскетбол 3х3 представлен. И уже сегодня, 12 августа, определятся победители. В мужском сегменте на награды претендуют восемь команд, в женском – шесть команд. Это сборные U20. И хочу сказать, что мы как сторона-хозяйка имеем право выставить по две команды. Вместе с тем уже определился первый полуфинал у девчонок. И это очень интересно. В главный старт одну путевку разыграет сборная «Беларусь-1» и сборная «Беларусь-2». Во втором полуфинале обеспечили себе место россияне.
Прямо сейчас определяется, кто же все-таки представит конкуренцию России. Это или Казахстан, или Узбекистан. Узнаем чуть позже.
Салтанат Умаргазы, участница II Игр стран СНГ (Казахстан):
Это наш первый опыт на таком международном уровне. И мы понимаем, что команды достойные, нам есть куда расти. И это бесценный опыт для нас. Организация на высшем уровне, нам все очень нравится. И игры очень интересные.
Анастасия Маринина, генеральный секретарь – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Мы видим, у нас хорошие сборные молодежные. Это то, что удалось сделать за эти годы. В принципе, мы конкурентоспособные, как показал этот турнир. Конечно, наши основные соперники – это сборные России. Все благодаря тому, что в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола нам удалось подготовить достаточно сильные команды, потому что был целый год соревновательной практики. Это не только спортивный форум, это хорошая бизнес-площадка для обмена опытом, интересами, какими-то заготовками.
Юлия Силипицкая:
Понятно, что самым грозным соперником для белорусов является сборная России. Как ни крути, будем надеяться, что в финалах Беларусь будет представлена.