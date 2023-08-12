На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3

Новости Беларуси. На «Палова-Арене» в Минске сегодня определятся победители в баскетболе 3х3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гуще событий находится наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Баскетбол 3х3 уже олимпийский вид программы. Хочу сказать, что Беларусь этот вид спорт развивает уже с 2015 года, поэтому мы, в общем-то, являемся одним из законодателей моды. Правила очень просты: 10 минут две команды по три человека полевых игроков и один запасной определяют сильнейших.

На II Играх стран СНГ баскетбол 3х3 представлен. И уже сегодня, 12 августа, определятся победители. В мужском сегменте на награды претендуют восемь команд, в женском – шесть команд. Это сборные U20. И хочу сказать, что мы как сторона-хозяйка имеем право выставить по две команды. Вместе с тем уже определился первый полуфинал у девчонок. И это очень интересно. В главный старт одну путевку разыграет сборная «Беларусь-1» и сборная «Беларусь-2». Во втором полуфинале обеспечили себе место россияне. Прямо сейчас определяется, кто же все-таки представит конкуренцию России. Это или Казахстан, или Узбекистан. Узнаем чуть позже.

Салтанат Умаргазы, участница II Игр стран СНГ (Казахстан):

Это наш первый опыт на таком международном уровне. И мы понимаем, что команды достойные, нам есть куда расти. И это бесценный опыт для нас. Организация на высшем уровне, нам все очень нравится. И игры очень интересные.