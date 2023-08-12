Прямой эфир

На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3

12 августа 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На «Палова-Арене» в Минске сегодня определятся победители в баскетболе 3х3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гуще событий находится наш корреспондент Юлия Силипицкая.

На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Баскетбол 3х3 уже олимпийский вид программы. Хочу сказать, что Беларусь этот вид спорт развивает уже с 2015 года, поэтому мы, в общем-то, являемся одним из законодателей моды. Правила очень просты: 10 минут две команды по три человека полевых игроков и один запасной определяют сильнейших.

На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3-4

На II Играх стран СНГ баскетбол 3х3 представлен. И уже сегодня, 12 августа, определятся победители. В мужском сегменте на награды претендуют восемь команд, в женском – шесть команд. Это сборные U20. И хочу сказать, что мы как сторона-хозяйка имеем право выставить по две команды. Вместе с тем уже определился первый полуфинал у девчонок. И это очень интересно. В главный старт одну путевку разыграет сборная «Беларусь-1» и сборная «Беларусь-2». Во втором полуфинале обеспечили себе место россияне.

Прямо сейчас определяется, кто же все-таки представит конкуренцию России. Это или Казахстан, или Узбекистан. Узнаем чуть позже.

На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3-7

Салтанат Умаргазы, участница II Игр стран СНГ (Казахстан):
Это наш первый опыт на таком международном уровне. И мы понимаем, что команды достойные, нам есть куда расти. И это бесценный опыт для нас. Организация на высшем уровне, нам все очень нравится. И игры очень интересные.

На «Палова-Арене» в Минске 12 августа определяют победителей в баскетболе 3x3-10

Анастасия Маринина, генеральный секретарь исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Мы видим, у нас хорошие сборные молодежные. Это то, что удалось сделать за эти годы. В принципе, мы конкурентоспособные, как показал этот турнир. Конечно, наши основные соперники – это сборные России. Все благодаря тому, что в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола нам удалось подготовить достаточно сильные команды, потому что был целый год соревновательной практики. Это не только спортивный форум, это хорошая бизнес-площадка для обмена опытом, интересами, какими-то заготовками.

Юлия Силипицкая:
Понятно, что самым грозным соперником для белорусов является сборная России. Как ни крути, будем надеяться, что в финалах Беларусь будет представлена.

# Игры стран СНГ # Юлия Силипицкая # Анастасия Маринина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На II Играх стран СНГ 12 августа разыграют медали в 7 видах спорта
12 августа 2023 07:34

На II Играх стран СНГ 12 августа разыграют медали в 7 видах спорта

В Гродно стартовал турнир по хоккею на траве – результаты дня
11 августа 2023 20:49

В Гродно стартовал турнир по хоккею на траве – результаты дня

Белорусские волейболисты обыграли сборную Узбекистана со счётом 3:0
11 августа 2023 20:37

Белорусские волейболисты обыграли сборную Узбекистана со счётом 3:0