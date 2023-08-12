Белорусы держат вторую и третью позицию в современном пятиборье – узнали промежуточные результаты

Новости Беларуси. В Минске за места на заветном пьедестале сражаются пятиборцы. Разыгрываются два комплекта наград в эстафетах у девушек и юношей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое мастерство демонстрируют представители семи стран.

Юлия Силипицкая, корреспондент: У белорусских представителей современного пятиборья на II Играх стран СНГ пока четыре награды, две из которых – золото. И принадлежат они нашим девчатам. В программе субботы, 12 августа, два финала. И это эстафеты.

К этому часу уже завершилось два вида – плавание и фехтование. И уже образовался такой маленький пелетон, тройка лидеров. Но это промежуточные протоколы. У девушек возглавляет сборная Казахстана, на втором месте – сборная России. И на третьем – сборная «Беларусь-2». На четвертом – сборная «Беларусь-1». У парней, наоборот, первое место – это сборная России, второе – белорусы, «Беларусь-2». И третье – это египтяне.

На самом деле, в современном пятиборье самое главное – это заключительный вид. А это лазер-ран, где спортсмены бегут и стреляют. Вот там может произойти все. Первые станут последними.