Белорусы взяли золото и серебро в чемпионате по баскетболу 3х3 II Игр стран СНГ

За тем, как развивались события на площадке «Палова-Арены» в Минске, наблюдала наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Новости Беларуси. Болельщики ликуют: Беларусь – чемпион II Игр стран СНГ по баскетболу. В мужском турнире 3х3 наши ребята уверенно завладели инициативой и вырвали победу у россиян. А женская команда завоевала серебряную награду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент: Определились победители II Игр стран СНГ по баскетболу 3х3. Причем как женском сегменте, так и в мужском. Хочу начать с наших прекрасных девочек. Белоруски попали в финал вместе с россиянками. Это был потрясающий и захватывающий поединок. Все трибуны скандировали, мяч в мяч шли девчата. Никто не хотел уступать, но, к сожалению, чего-то не хватило нашим девочкам. И мы взяли серебро.

Евгения Бернацкая, серебр яный призер II Игр стран СНГ по баскетболу 3 х 3: Мы были заряжены, очень заряжены на победу. Но так получилось, что очень хорошую борьбу показала Россия. Конечно, мы благодарны за такую игру. Хорошо, что мы все друг за друга были. Это самое главное. Дальше мы будем работать и покажем не одну такую игру. Еще победим. Мы очень благодарны поддержке. Очень приятно слышать, когда ты забиваешь, сразу поддержка. Очень громко, очень приятно. Мы всем благодарны.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу: Мы видели борьбу, борьба до самой последней секунды. Никто не хотел проигрывать. Но, к сожалению, команда России выиграла эту игру. Но ничего, наши девчонки тоже показали хороший характер.

Юлия Силипицкая:

В мужском чемпионате в финале сошлись сборная России и сборная Беларуси. Это было что-то потрясающее. Наши ребята сразу взяли инициативу и не дали сопернику даже вздохнуть. Счет был 1:10. И здесь пошли чудеса, буквально виртуозные техники – наши ребята показывали то, чего можно никогда в жизни своей не увидеть. Российские оппоненты, конечно, сопротивлялись. Но здесь дух трибуны, дух победы, дух Беларуси поддерживал свою команду.

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В результате игра завершилась с потрясающим счетом 19:12. И золото отправляется команде Беларуси. Второе место у россиян. Третье взяла сборная «Беларусь-2».