«Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить». Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, о секрете успеха

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
80-летний тренер Аркадий Эйдельман: «Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может»
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