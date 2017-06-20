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«Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить». Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, о секрете успеха

20 июня 2017 19:05
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Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

80-летний тренер Аркадий Эйдельман: «Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может»

«На любви, вообще, всё держится. Люди как-то боятся произносить это слово, оно пообтёрлось»

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Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»

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# Теннис # Аркадий Эйдельман

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«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане
20 июня 2017 19:04

«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане

Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»
20 июня 2017 19:04

Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»

«Надо стараться делать людей немножко талантливее»: тренер Аркадий Эйдельман о том, как вырастить чемпиона
20 июня 2017 19:04

«Надо стараться делать людей немножко талантливее»: тренер Аркадий Эйдельман о том, как вырастить чемпиона