«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте вопрос о Ваших родителях. Вы очень похожи со своим братом, Ильёй Львовичем Курганом, которого все мои коллеги очень хорошо знают, потому что для многих из нас он являлся наставником в сфере того, что касается ведения себя в кадре, дикторского мастерства. Заслуженный артист Беларуси. Более того, у Вас есть ещё один брат – Иосиф Львович, который заслуженный строитель Беларуси. что же из себя представляли Ваши родители? Раз три таких уникальных сына, каждый состоялся в совершенно разных профессиях. Что у вас происходило дома? Что самое главное они пытались в вас оставить? Почему это произошло? Вы не задаёте этот вопрос сами себе?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:

Мама была воспитательницей в детском саду. И вот эти её какие-то педагогические… Она очень много читала и как-то нам прививала любовь к чтению. Папа был больше такой хозяйственный работник, но мама своей культурой вот какой-то… Без образования, но с собственным образованием, она как-то всё время держала какой-то уровень речи хорошей. У нас не было дома, я уже не говорю о бранных словах, но попробуйте при Илье Львовиче ударение не так поставить – Вы представляете, что будет, да?

Да.

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:

Ему многие белорусские «письменники» звонили при мне прямо: «Как вот это слово?» У него дома эти книги от пола до потолка. Он для меня был очень большим примером.

Что такое выходить к микрофону на парадах, всюду без записи, когда каждое слово твоё может обернуться очень неприятными последствиями.

Это надо в состоянии таком напряжения, всё-таки, давать качество. Вот он воздействовал очень. Но родители, конечно, в то время были категорически против искусства, спорта, потому что надо было как-то выживать, надо было зарабатывать, надо было заниматься более практичными делами. Поэтому родители, когда узнали… Илья Львович прятал всё, что он поступил театральный институт. Не говорил им. Для них это – для правильных, хороших таких людей – потрясение было. А потом ещё и я там пропадал целыми днями на стадионе. Бедные они. Но что хорошо, они не ломали нас, они, как бы, отпускали, они позволяли нам. Хотя, папа меня всё время на завод куда-нибудь старался пристроить работать. Но как-то нам удалось обойти. И средний брат – он же великий инженер.