Прямой эфир

Возвращение легенды: Азаренко не доиграла матч из-за наступления темноты

21 июня 2017 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вернулась на корт. Белорусская теннисистка накануне стартовала на турнире в Майорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики (подробности здесь).

Возвращение легенды: Азаренко не доиграла матч из-за наступления темноты-1

Правда, завершить свой матч первого круга против японки Одзаки белоруске не удалось, борьба между соперницами затянулась: Азаренко взяла первый сет 6:3, затем уступила  второй 4:6. При счете 5:4 в пользу японки в третьей партии организаторы остановили встречу из-за наступления темноты. Доиграть поединок белоруске предстоит 21 июня.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить». Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, о секрете успеха
20 июня 2017 19:05

«Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить». Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, о секрете успеха

«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане
20 июня 2017 19:04

«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане

Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»
20 июня 2017 19:04

Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»