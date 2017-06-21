Возвращение легенды: Азаренко не доиграла матч из-за наступления темноты

«Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики ( подробности здесь ).

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вернулась на корт. Белорусская теннисистка накануне стартовала на турнире в Майорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, завершить свой матч первого круга против японки Одзаки белоруске не удалось, борьба между соперницами затянулась: Азаренко взяла первый сет 6:3, затем уступила второй 4:6. При счете 5:4 в пользу японки в третьей партии организаторы остановили встречу из-за наступления темноты. Доиграть поединок белоруске предстоит 21 июня.