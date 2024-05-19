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«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером

19 мая 2024 19:59
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В студии программы «Спорттаймер» главный тренер ХК «Гомель» Сергей Стась.

«Не все получалось». Сергей Стась о ЧБ-2024 по хоккею

«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем запомнился этот сезон?

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:
Я считаю, что много чего получилось. Даже тем составом, которым мы располагали, исходя из своих возможностей.

Юлия Силипицкая:
Ни для кого не секрет, что финансовые возможности, правильно?

Сергей Стась:
Исходя из наших возможностей, я считаю, что было комфортно работать, ребята слышали. Не все получалось. Это нормально, это процесс. Хотелось бы, чтобы все так по щелчку было, все, как я хочу, но такого не будет. Кропотливая работа, шаг за шагом. Что-то у них получалось, у кого-то было хорошее начало сезона, затем кто-то сбавил. И опять-таки, это живые люди и они не могут пройти всю дистанцию на одном дыхании. Это очень сложно, я все это понимаю. Пытаешься все равно помочь и понять, почему так или иначе игрок, в начале сезона он забивал, у него все получалось, потом что-то пошло не так, и ты начинаешь копаться. Наверное, в первую очередь, в себе. Что я создал? Какие условия для него? Может быть не та позиция, может быть я его не так использую.

Юлия Силипицкая:
Это все ночами?

Сергей Стась:
Нет. Для этого хватает дня.

Юлия Силипицкая:
То есть, идешь, думаешь?

Сергей Стась:
Всегда с этими мыслями. Все равно все время в голове хоккей, ситуации. Весь сезон шли на 3-м месте поэтому я думаю, что все было сделано правильно. Сезон был неплохой. Хорошая команда, хороший коллектив. Как никогда отличная атмосфера в раздевалке. Это немаловажный момент.

Эмоции и общение – почему раздевалку ставят во главу угла?

«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером-4

Юлия Силипицкая:
А что в раздевалке происходит? Почему все раздевалку ставят во главу угла?

Сергей Стась:
Возможно, где-то терминов… Все равно видно, как ребята общаются, какие эмоции, что происходит. Конечно, я туда сильно особо не захожу, в раздевалку, я только слушаю…

Юлия Силипицкая:
Через подслушивающее устройство?

Сергей Стась:
Наверное, ребятам неудобно, когда главный тренер рядом постоянно в раздевалке. Понятно, что в игре, бывают моменты когда я закипаю, но это длится, наверное, всего лишь, если два перерыва, это всего лишь один перерыв, потому что потом нет смысла. Закипать нет смысла, тебя услышали или нет. Поэтому дальше уже спокойно.

«Всегда есть 4 игрока, которые поддержат». Почему тренеру не страшно давать молодым шанс?

«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером-7

Юлия Силипицкая:
А не боишься молодых?

Сергей Стась:
У нас всегда, наверное, в процентном соотношении 65-70 % своих воспитанников. Есть такие моменты, где где-то не доверяешь, но у меня есть с чем сравнить, когда я давал шанс и это работало и ты начинаешь в той же сборной и национальной… Квартальнов [главный тренер сборной Беларуси по хоккею – прим. ред.] дает много шансов молодым. Казалось бы, куда вот, наверное, ему рановато, но ничего не происходит, он не портит картины, наоборот, смотивирован и ты всегда вспоминаешь такие моменты и думаешь, почему бы не дать. Но есть еще всегда четыре игрока, которые все равно поддержат этого молодого парня.

Далее смотрите в видео.

# Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая # Сергей Стась

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