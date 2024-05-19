«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером

Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем запомнился этот сезон?

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:

Я считаю, что много чего получилось. Даже тем составом, которым мы располагали, исходя из своих возможностей.

Юлия Силипицкая:

Ни для кого не секрет, что финансовые возможности, правильно?

Сергей Стась:

Исходя из наших возможностей, я считаю, что было комфортно работать, ребята слышали. Не все получалось. Это нормально, это процесс. Хотелось бы, чтобы все так по щелчку было, все, как я хочу, но такого не будет. Кропотливая работа, шаг за шагом. Что-то у них получалось, у кого-то было хорошее начало сезона, затем кто-то сбавил. И опять-таки, это живые люди и они не могут пройти всю дистанцию на одном дыхании. Это очень сложно, я все это понимаю. Пытаешься все равно помочь и понять, почему так или иначе игрок, в начале сезона он забивал, у него все получалось, потом что-то пошло не так, и ты начинаешь копаться. Наверное, в первую очередь, в себе. Что я создал? Какие условия для него? Может быть не та позиция, может быть я его не так использую.

Юлия Силипицкая:

Это все ночами?

Сергей Стась:

Нет. Для этого хватает дня.

Юлия Силипицкая:

То есть, идешь, думаешь?

Сергей Стась:

Всегда с этими мыслями. Все равно все время в голове хоккей, ситуации. Весь сезон шли на 3-м месте поэтому я думаю, что все было сделано правильно. Сезон был неплохой. Хорошая команда, хороший коллектив. Как никогда отличная атмосфера в раздевалке. Это немаловажный момент.

Эмоции и общение – почему раздевалку ставят во главу угла?