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Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси

18 мая 2024 18:44
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Определился победитель чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. Трофей в девятый раз подряд завоевала «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси-1

Третий матч «золотой» серии прошел в Гродно. Местный «Коммунальник» попытался навязать борьбу столичной команде. Однако подопечные Ольги Пальчевской на протяжении всего поединка полностью контролировали ситуацию, действовали уверенно, обеспечивая себе комфортное преимущество в каждом игровом отрезке, и праздновали победу в трех сетах – 25:22, 25:17 и 25:16. «Минчанка» выиграла серию с сухим счетом 3:0 и стала одиннадцатикратным чемпионом страны.

Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси-4

Борьба за бронзовые медали женского розыгрыша еще продолжается. 18 мая могилевский «Коммунальник» в напряженном пятисетовом матче одержал победу над брестским «Прибужьем» – 3:2. И повел в серии – 2:1.

# Волейбол

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