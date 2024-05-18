Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси

Определился победитель чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. Трофей в девятый раз подряд завоевала «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Определился победитель чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. Трофей в девятый раз подряд завоевала «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Третий матч «золотой» серии прошел в Гродно. Местный «Коммунальник» попытался навязать борьбу столичной команде. Однако подопечные Ольги Пальчевской на протяжении всего поединка полностью контролировали ситуацию, действовали уверенно, обеспечивая себе комфортное преимущество в каждом игровом отрезке, и праздновали победу в трех сетах – 25:22, 25:17 и 25:16. «Минчанка» выиграла серию с сухим счетом 3:0 и стала одиннадцатикратным чемпионом страны.
Борьба за бронзовые медали женского розыгрыша еще продолжается. 18 мая могилевский «Коммунальник» в напряженном пятисетовом матче одержал победу над брестским «Прибужьем» – 3:2. И повел в серии – 2:1.