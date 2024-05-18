Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу. Этот успех для «горняков» стал восьмым подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальной серии солигорчане справились с гомельской «Энергией». Проблемы у фаворита были лишь во второй встрече, в Минске гомельчане неожиданно выиграли. После этого «Шахтер» одержал уверенную гостевую победу и закрепил успех во втором домашнем матче. В первом сете шла упорная борьба, гости долгое время лидировали, но в итоге уступили в концовке – 24:26. Во второй партии «горняки» вновь были сильнее – 21:25. И закрепили успех в третьем игровом отрезке – 25:21.

Виктор Бекша, главный тренер волейбольного клуба «Шахтер»: Каждый соперник в плей-офф старается показать максимальную игру. Сегодня действительно Гомель бился, особенно в защите, очень много мячей доставали, поэтому игра сложилась нервно, особенно первая партия. «Шахтер» – это амбиционная команда. Кроме как первыми, задача нигде не стоит. Понятно, в Суперлиге. Ну и в Суперлиге тоже ставится задача, чтобы показывать хорошую игру.

Андрей Марченко, игрок волейбольного клуба «Шахтер»:

Сегодня мы настраивались, знали, что команда будет давать бой. И нам надо очень сильно постараться, чтобы выиграть. Где-то в первой партии череда невынужденных ошибок, счет ровный стал. И уже потом парни собрались и довели дело до конца.

Также сегодня определился обладатель бронзовых наград. Им стал минский «Строитель». В решающем пятом матче серии столичный клуб, уступая по партиям 0:2, в итоге взял верх над солигорским «Шахтоспецстроем» – 3:2. «Строитель» выигрывает медали чемпионата в 16-м сезоне подряд.