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«В геройском бою белорус одержал победу». В Минске продолжается чемпионат мира по муай-тай

08 мая 2017 17:15
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Новости Беларуси. Очередной день чемпионата мира по муай-тай в Минске белорусы могут занести себе в актив. Во-первых, в столичном Дворце спорта удалось создать настоящий аншлаг. Каждый удар, каждое удачное действие наших бойцов зрители встречали аплодисментами. Команда, в свою очередь, отплатила добротными результатами: и болельщики, и тренерский штаб остались довольны текущим положением дел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В геройском бою белорус одержал победу». В Минске продолжается чемпионат мира по муай-тай-1

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборст:
День начался очень хорошо. Эстафету начала Алена Лешкевич, которая победила в тяжелейшем бою марокканскую спортсменку. Затем Людмила Числова, которая одолела турчанку. Потом Максим Петкевич (63,5 кг) выиграл у индуса. И сейчас мы видели, наш спортсмен (54 кг) Сведовский Николай одержал победу над украинским спортсменом. Вчера день был тоже очень насыщенный, очень непростой. Вчера была первая победа над тайским спортсменом. Наш Артем Аванесов в геройском, я бы сказал, бою одержал победу.

Тем не менее пока все осторожны в своих прогнозах. Сколько белорусов завоюют медали, сказать никто не решается. В таких случаях тренеры говорят одну фразу: «Ринг покажет».

# Муай-тай # Михаил Степанов

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