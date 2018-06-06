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Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Албании в выездном товарищеском матче

06 июня 2018 18:34
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Новости Беларуси. Игроки молодежной сборной Беларуси не смогли переиграть в гостях сверстников из Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хотя всё начиналась для наших парней неплохо.

На 30-й минуте Владислав Федосов вывел белорусов вперед. Но албанцы еще до перерыва смогли сравнять счет – 1:1. Увы, но второй тайм подопечным Людаса Румбутиса не задался. Хозяева еще дважды поразили ворота Павла Павлюченко. Дубль на свой счет записал юный форвард албанцев Эмир Сахити.

Но последнее слово осталось за белорусами. Дмитрий Антилевский на излёте основного времени матча забил второй мяч в ворота Албании. К сожалению, этого не хватило даже для ничьей: белорусы терпят поражение – 2:3.

Взять реванш парни Румбутиса смогут 8 июня, когда состоится повторный матч.

# Футбол

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