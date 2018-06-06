«Любите бег, бегайте и будьте здоровы!» Ольга Мазурёнок об участии белорусов во Всемирном дне бега
Новости Беларуси. Минск отметил Всемирный день бега, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша столица оказалась в числе 24 городов мира в 15 часовых поясах, участвующих в акции.
Каждый желающий мог заявиться на дистанцию в одну сухопутную милю, которая равняется 1600 метрам.
Старт всемирного забега начался в новозеландском Окленде, после эстафету принял австралийский Сидней, а потом Токио. Минск стал седьмым звеном в этой цепочке – после Дели.
В роли забойщицы на белорусском маршруте, который прошел в парке Победы, выступила участница Олимпийских игр в Рио, титулованная бегунья – Ольга Мазуренок. Вместе с ней участие приняли около 300 любителей и профессионалов бега. Первым финишировал в забеге Денис Воляк.
Денис Воляк, победитель минского забега:
Решил пробежаться. Конечно, к минскому полумарафону готовлюсь сейчас. Подготовка идет на хорошем уровне.
Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр:
Я очень счастлива находиться сегодня здесь, увидеть людей достаточно веселыми, красивыми, здоровыми.
Любите бег, бегайте и будьте здоровы!
Старт мирового забега проходил в одно и то же время, согласно часовым зонам. Таким образом, участники и организаторы проекта добились эффекта синхронного празднования. Последним в бегущей цепочке значится канадский Ванкувер. Проект прошел под девизом «Выше солнца».
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Люди откликнулись. Думаю, человек 300-400 собралось. Но мы за цифрами и не гнались. Надо сказать, что Минск спортивный. А по любому мероприятию беговому видим, что ежегодно в разы увеличивается количество желающих. Видно, что по паркам и вдоль набережных бегает все больше и больше минчан, а также жителей других городов.