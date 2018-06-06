«Любите бег, бегайте и будьте здоровы!» Ольга Мазурёнок об участии белорусов во Всемирном дне бега

Новости Беларуси. Минск отметил Всемирный день бега, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша столица оказалась в числе 24 городов мира в 15 часовых поясах, участвующих в акции. Каждый желающий мог заявиться на дистанцию в одну сухопутную милю, которая равняется 1600 метрам.

Старт всемирного забега начался в новозеландском Окленде, после эстафету принял австралийский Сидней, а потом Токио. Минск стал седьмым звеном в этой цепочке – после Дели. В роли забойщицы на белорусском маршруте, который прошел в парке Победы, выступила участница Олимпийских игр в Рио, титулованная бегунья – Ольга Мазуренок. Вместе с ней участие приняли около 300 любителей и профессионалов бега. Первым финишировал в забеге Денис Воляк.

Денис Воляк, победитель минского забега:

Решил пробежаться. Конечно, к минскому полумарафону готовлюсь сейчас. Подготовка идет на хорошем уровне.

Ольга Мазуренок, участница Олимпийских игр:

Я очень счастлива находиться сегодня здесь, увидеть людей достаточно веселыми, красивыми, здоровыми. Любите бег, бегайте и будьте здоровы! Старт мирового забега проходил в одно и то же время, согласно часовым зонам. Таким образом, участники и организаторы проекта добились эффекта синхронного празднования. Последним в бегущей цепочке значится канадский Ванкувер. Проект прошел под девизом «Выше солнца».