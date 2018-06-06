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Хоккей. Форвард сборной Беларуси Демков продолжит карьеру в словацком клубе «Зволен»

06 июня 2018 18:49
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Артем Демков продолжит свою карьеру в одном из европейских чемпионатов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 июня хоккеист подписал контракт со словацким клубом «Зволен».

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Демков продолжит карьеру в словацком клубе «Зволен»-1

Минувший сезон игрок провел в стане бронзового призера Чемпионата Беларуси – солигорского «Шахтера». В «регулярке» за 42 игры нападающий набрал 55 очков по системе «гол+пас». В плей-офф на счету Демкова 15 балов в девяти встречах.

В свое время хоккеист успел поиграть в североамериканских юниорских лигах, а также в КХЛ, где защищал цвета минского «Динамо» и хоккейного клуба «Сочи». Добавим, новая команда Демкова «Зволен» в прошлом сезоне дошла до полуфинала словацкой национальной лиги.

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Демков продолжит карьеру в словацком клубе «Зволен»-4

# Хоккей # Артем Демков # Фотофакт

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