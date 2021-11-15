«Вашингтон» победил «Питтсбург». Шарангович и Протас очков набрать не смогли

В НХЛ ночью 15 ноября играли оба клуба, цвета которых защищают белорусы. Однако ни Егор Шарангович, ни Алексей Протас очков набрать не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тем не менее старания Шаранговича команда Нью-Джерси оценила. Форвард провел на площадке 16 минут, совершил три броска по воротам, сделал один силовой прием и два перехвата. «Дьяволы» в итоге уступили по буллитам. А вот «Вашингтон» победил «Питтсбург». Протас находился на льду 12 минут и 17 секунд. Коэффициент его полезности составил ноль.