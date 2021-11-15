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«Вашингтон» победил «Питтсбург». Шарангович и Протас очков набрать не смогли

15 ноября 2021 15:11
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В НХЛ ночью 15 ноября играли оба клуба, цвета которых защищают белорусы. Однако ни Егор Шарангович, ни Алексей Протас очков набрать не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» победил «Питтсбург». Шарангович и Протас очков набрать не смогли-1

Тем не менее старания Шаранговича команда Нью-Джерси оценила. Форвард провел на площадке 16 минут, совершил три броска по воротам, сделал один силовой прием и два перехвата. «Дьяволы» в итоге уступили по буллитам. А вот «Вашингтон» победил «Питтсбург». Протас находился на льду 12 минут и 17 секунд. Коэффициент его полезности составил ноль.

# Хоккей Беларуси # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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