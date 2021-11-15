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Игнат Головатюк: «Конкуренция зашкаливает, потому что олимпийский сезон, все хотят отобраться на Олимпиаду»

15 ноября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Продуктивно начали соревновательный год белорусские конькобежцы. На первом этапе Кубка мира наши атлеты показали приличные секунды на разных дистанциях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игнат Головатюк: «Конкуренция зашкаливает, потому что олимпийский сезон, все хотят отобраться на Олимпиаду»-1

Это позволило войти в топ-5 лучших команд планеты. А учитывая, что год олимпийский, мы вполне можем рассчитывать на пополнение количества лицензий. Следующий этап Кубка мира пройдет 20-21 ноября.

Игнат Головатюк: «Конкуренция зашкаливает, потому что олимпийский сезон, все хотят отобраться на Олимпиаду»-4

Игнат Головатюк, спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Конкуренция зашкаливает, потому что олимпийский сезон, все хотят отобраться на Олимпиаду. В этой борьбе ожидается результат, доволен всем. Для начала как пробежал: 500 метров получилось очень хорошо, 1 000 – есть нюансы, но будем работать. Я думаю, что дальше будет лучше.

# Зимние виды спорта # Игнат Головатюк # Фотофакт

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