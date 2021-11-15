Уже вторая победа. Женская сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в квалификации к ЧЕ

Новости Беларуси. Второй матч и вторая победа. Женская сборная Беларуси по баскетболу продолжает успешное выступление в квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашней площадке была повержена команда Нидерландов. Подопечные Натальи Трофимовой не лучшим образом вошли в противостояние и отпустили гостий на почтительное расстояние. Впрочем, оставшегося времени хватило, чтобы переломить ситуацию. Но не без нервов. 4 четверти завершились вничью. А победили мы в овертайме. Финальный счет – 83:72. Самой результативной у белорусок стала Анастасия Веремеенко, набравшая 23 очка. Следующий матч квалификации состоится в конце месяца. 24 ноября дома примем сборную Ирландии.