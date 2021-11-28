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Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова стала 7-й на этапе Гран-при в Сочи

28 ноября 2021 18:25
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты открыли снежный сезон. На старте этапа Кубка мира в Эстерсунде Динара Алимбекова в индивидуальной гонке замкнула топ-4, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова стала 7-й на этапе Гран-при в Сочи-1

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи Виктория Сафонова, которая представит Беларусь в Пекине, по сумме двух программ расположилась на 7-й позиции.

# Фигурное катание # Динара Алимбекова-Смольская # Виктория Сафонова # Фотофакт

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