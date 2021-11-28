Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова стала 7-й на этапе Гран-при в Сочи

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты открыли снежный сезон. На старте этапа Кубка мира в Эстерсунде Динара Алимбекова в индивидуальной гонке замкнула топ-4, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи Виктория Сафонова, которая представит Беларусь в Пекине, по сумме двух программ расположилась на 7-й позиции.