Динара Алимбекова стала 4-й в первой гонке сезона на КМ по биатлону

Новости Беларуси. Динара Алимбекова впечатляюще открыла новый биатлонный сезон. В первой же гонке она показала 4-й результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие стреляющие лыжники планеты выявляют лучших в шведском Эстерсунде. На повестке дня была женская индивидуальная гонка. Нашу спортсменку подвела стрельба. Если бы промазала на один раз меньше – была бы на пьедестале. А так отличное, но немного обидное 4-е место.