Динара Алимбекова стала 4-й в первой гонке сезона на КМ по биатлону

Новости Беларуси. Динара Алимбекова впечатляюще открыла новый биатлонный сезон. В первой же гонке она показала 4-й результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Динара Алимбекова впечатляюще открыла новый биатлонный сезон. В первой же гонке она показала 4-й результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнейшие стреляющие лыжники планеты выявляют лучших в шведском Эстерсунде. На повестке дня была женская индивидуальная гонка. Нашу спортсменку подвела стрельба. Если бы промазала на один раз меньше – была бы на пьедестале. А так отличное, но немного обидное 4-е место.
В активе Алимбековой приличная скорость, а в пассиве – две ошибки на стрельбище. Вне конкуренции была чешка Давидова. У нее закрыты все мишени. Остальные наши девушки показали весьма скромные результаты. Сола – 35-я, Елена Кручинкина – 40-я, Лещенко – 78-я, Ирина Кручинкина – 96-я. В мужской индивидуальной гонке лучшим из наших стал Антон Смольский. У него 19-я позиция.