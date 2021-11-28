«Спортсменам очень важно иметь хороший тыл». Наталья Трофимова о белорусском баскетболе, семье и сборной
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в группу с Канадой, Японией и Боснией и Герцеговиной и сразится с ними в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя».
У нас в гостях Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Жеребьевка. Для вас, игровиков, это очень важно.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Ведь от нас же ничего не зависит.
«Мы неудобны прежде всего своей защитой»
Юлия Силипицкая:
Получили Японию – серебряного призера Олимпийских игр, получили Боснию и Герцеговину и Канаду.
Наталья Трофимова:
Это разный баскетбол, и все четыре команды, кроме Боснии и Герцеговины (мы из одного континента – и будем немного похожи), а так будем континент на континент. Мы неудобны прежде всего своей защитой. Фирменная защита, которая была одной и лучших на последнем чемпионате Европы.
Юлия Силипицкая:
А они нам что могут преподнести?
Наталья Трофимова:
Япония. Это будет очень быстрый баскетбол, много 3-очковых бросков, не задумываясь. А мы будем играть в защите. Канада – мощная, высокая команда, где-то нам даже больше лежит Канада, чем Япония. Мы Канаду, уже много раз играли и по составу знаем, кто играет.
Юлия Силипицкая:
У них есть ахиллесова пята?
«Будем делать все возможное, чтобы девчонки были в самой лучшей форме»
Наталья Трофимова:
Мы найдем.
Юлия Силипицкая:
А бывает, что нет болевой точки?
Наталья Трофимова:
Соперник как сборная Америки, пока для нас недосягаемый соперник. Все равно решает диспозиция дня. Из маленьких нюансов состоит большая игра. Я уверена, что мы, по крайней мере наш тренерский, медицинский штаб, будем делать все возможное, чтобы девчонки были в самой лучшей форме.
Юлия Силипицкая:
Два прекрасных поединка, душа радуется.
Наталья Трофимова:
Если ты проходишь квалификацию, то попадаешь в финал чемпионата Европы. Финал чемпионата Европы уже открывает дорогу к чемпионату мира. Если кто-то думает, что это просто сыграть игры и выйти – нет. На самом деле каждый год какие-то квалификации, чемпионаты. И постоянно меняются какие-то правила. То есть сейчас мы участвуем первый раз в квалификации чемпионата мира. Раньше этого никогда не было. Напрямую все пять команд попадали в финальную часть чемпионата. Поэтому каждая игра очень важна, и, на самом деле, проходных игр нет. Сейчас две игры мы начинали с чехами и Голландией, удачно провели, хоть у нас были и потери кадровые. Девчонки супер просто сыграли и сделали все возможное для победы. Я думаю, что эта последняя игра с Голландией в родных стенах и с родными болельщиками. Осталась, наверное, от нас какая-то позитивная энергия, которая помогла нашим мужчинам победить.
Нам пока не хватает молодой крови, чтобы девочки приходили и были на уровне
Юлия Силипицкая:
Сегодня сборная. Чем ты можешь похвастаться?
Наталья Трофимова:
Нам пока не хватает немножко молодой крови, чтобы молодые девочки приходили и были на уровне или приблизительно на уровне ветеранов, которые сейчас доигрывают в сборной.
Юлия Силипицкая:
Ветераны нужны сейчас?
Наталья Трофимова:
Конечно. Я не скрываю, если мы хотим добиться результатов, то должны играть сильнейшие. Пока на данный моменты эти ветераны – сильнейшие в Беларуси.
Юлия Силипицкая:
Как тебе удается в коллективе поддерживать дух?
Наталья Трофимова:
Я их знаю с детства. Это мои девчонки, с которыми я играла, и я знаю их сильные и слабые стороны. Знаю, как их использовать. И, наверное, в каких-то моментах наша задача с тренерским штабом, с Алексеем Петровичем – это не мешать. Я спрашиваю какие-то моменты у девчонок. Если я в каком-то моменте сомневаюсь. Я знаю, что они играют на паркете и должны это сделать. Я могу вообразить себе что угодно, но исполнять будут они. Поэтому мне легче подойти, проконсультироваться и спросить их мнение, как нам лучше сыграть в этой ситуации.
Юлия Силипицкая:
Какая была основная мотивация, когда вы брали сборную? Ведь на тот момент отказались даже мужчины.
«Не у каждого тренера выпадает в течение карьеры шанс возглавить национальную сборную»
Наталья Трофимова:
Если честно, не знаю, кто там отказывался, но поступило предложение от Максима Владимировича. Даже скорее не предложение, а просьба помочь, взять это на себя. Может быть, даже немного сыграли амбиции. Я год всего потренировала, и тут предоставляется такой шанс взять команду, которую я знаю, как она может и на что способна. И, на самом деле, не у каждого тренера выпадает в течение карьеры шанс возглавить национальную сборную.
Юлия Силипицкая:
Насколько сложно быть мамой, не просто тренером, а главным?
Наталья Трофимова:
У меня бы точно не хватило моего характера сидеть дома три года с ребенком. Я уже сразу, зная, что срок рождения ребенка придет примерно на Игры, очень волновалась, чтобы это не совпало. Не дай бог на игровой день. Не подвел – родился раньше. Мои родные очень помогли. Это очень важно, особенно в нашей профессии. И вообще спортсменам очень важно иметь хороший тыл. И они помогли вернуться как можно быстрее к работе, тем более это были очень важные матчи.
«Хотелось бы поднять уровень нашего чемпионата. Это наш больной вопрос из года в год»
Юлия Силипицкая:
Белорусский чемпионат. Насколько вы довольны им или хотели немножечко улучшить. Если да, то что и как?
Наталья Трофимова:
Конечно же, хотелось бы поднять уровень нашего чемпионата. Это наш больной вопрос из года в год. Все понимают, что имея сильный чемпионат, ты будешь иметь сильную сборную Это два взаимосвязанных элемента, которые складываются в одну большую картину. Естественно, не хватает конкурентной борьбы. Я не думаю, что это вопрос возрастной категории. Нам надо просто всем засучить рукава и работать. Просто работать для одной цели. Все должны понять, что не выигрывает команда «Горизонт», команда «Цмокі» или «Гродно» – должен выиграть весь белорусский баскетбол. Во главе этого всего национальная команда. Поэтому если мы начнем работать на перспективу, на то, чтобы у нас были игроки, которые могут показывать результат, то у нас все получится, но надо работать.
Юлия Силипицкая:
Вы обехали всю Беларусь в рамках проекта и отобрали лучших девчонок. Сколько их было и как называется проект?
Наталья Трофимова:
Проект называется «Шаг в будущее». Проект ФИБА, на который выделяются гранты, при участии Федерации. Не скажу, что объехала все, но постаралась побывать в максимальных местах, где была возможность. Есть из чего выбрать. Был сделан набор девушек 2008-2009. Девочки учатся в училище олимпийского резерва. Это маленькие совсем девочки, мне даже иногда их так жалко, что их отрываем от мамы и папы.
Юлия Силипицкая:
Они вам еще спасибо скажут.
Наталья Трофимова:
Я надеюсь. Можно даже не говорить мне спасибо, но я надеюсь, что из этого набора какие-то крепкие девчонки выйдут. И не одна-две, а побольше.
Юлия Силипицкая:
Вздрогнем на квалификации чемпионата мира?
Наталья Трофимова:
Будем делать все возможное и невозможное.