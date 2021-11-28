«Спортсменам очень важно иметь хороший тыл». Наталья Трофимова о белорусском баскетболе, семье и сборной

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в группу с Канадой, Японией и Боснией и Герцеговиной и сразится с ними в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». У нас в гостях Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Жеребьевка. Для вас, игровиков, это очень важно.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Ведь от нас же ничего не зависит. «Мы неудобны прежде всего своей защитой» Юлия Силипицкая:

Получили Японию – серебряного призера Олимпийских игр, получили Боснию и Герцеговину и Канаду. Наталья Трофимова:

Это разный баскетбол, и все четыре команды, кроме Боснии и Герцеговины (мы из одного континента – и будем немного похожи), а так будем континент на континент. Мы неудобны прежде всего своей защитой. Фирменная защита, которая была одной и лучших на последнем чемпионате Европы. Юлия Силипицкая:

А они нам что могут преподнести?

Наталья Трофимова:

Япония. Это будет очень быстрый баскетбол, много 3-очковых бросков, не задумываясь. А мы будем играть в защите. Канада – мощная, высокая команда, где-то нам даже больше лежит Канада, чем Япония. Мы Канаду, уже много раз играли и по составу знаем, кто играет. Юлия Силипицкая:

У них есть ахиллесова пята? «Будем делать все возможное, чтобы девчонки были в самой лучшей форме» Наталья Трофимова:

Мы найдем. Юлия Силипицкая:

А бывает, что нет болевой точки? Наталья Трофимова:

Соперник как сборная Америки, пока для нас недосягаемый соперник. Все равно решает диспозиция дня. Из маленьких нюансов состоит большая игра. Я уверена, что мы, по крайней мере наш тренерский, медицинский штаб, будем делать все возможное, чтобы девчонки были в самой лучшей форме.

Юлия Силипицкая:

Два прекрасных поединка, душа радуется. Наталья Трофимова:

Если ты проходишь квалификацию, то попадаешь в финал чемпионата Европы. Финал чемпионата Европы уже открывает дорогу к чемпионату мира. Если кто-то думает, что это просто сыграть игры и выйти – нет. На самом деле каждый год какие-то квалификации, чемпионаты. И постоянно меняются какие-то правила. То есть сейчас мы участвуем первый раз в квалификации чемпионата мира. Раньше этого никогда не было. Напрямую все пять команд попадали в финальную часть чемпионата. Поэтому каждая игра очень важна, и, на самом деле, проходных игр нет. Сейчас две игры мы начинали с чехами и Голландией, удачно провели, хоть у нас были и потери кадровые. Девчонки супер просто сыграли и сделали все возможное для победы. Я думаю, что эта последняя игра с Голландией в родных стенах и с родными болельщиками. Осталась, наверное, от нас какая-то позитивная энергия, которая помогла нашим мужчинам победить. Нам пока не хватает молодой крови, чтобы девочки приходили и были на уровне Юлия Силипицкая:

Сегодня сборная. Чем ты можешь похвастаться?

Наталья Трофимова:

Нам пока не хватает немножко молодой крови, чтобы молодые девочки приходили и были на уровне или приблизительно на уровне ветеранов, которые сейчас доигрывают в сборной. Юлия Силипицкая:

Ветераны нужны сейчас? Наталья Трофимова:

Конечно. Я не скрываю, если мы хотим добиться результатов, то должны играть сильнейшие. Пока на данный моменты эти ветераны – сильнейшие в Беларуси. Юлия Силипицкая:

Как тебе удается в коллективе поддерживать дух?

Наталья Трофимова:

Я их знаю с детства. Это мои девчонки, с которыми я играла, и я знаю их сильные и слабые стороны. Знаю, как их использовать. И, наверное, в каких-то моментах наша задача с тренерским штабом, с Алексеем Петровичем – это не мешать. Я спрашиваю какие-то моменты у девчонок. Если я в каком-то моменте сомневаюсь. Я знаю, что они играют на паркете и должны это сделать. Я могу вообразить себе что угодно, но исполнять будут они. Поэтому мне легче подойти, проконсультироваться и спросить их мнение, как нам лучше сыграть в этой ситуации. Юлия Силипицкая:

Какая была основная мотивация, когда вы брали сборную? Ведь на тот момент отказались даже мужчины. «Не у каждого тренера выпадает в течение карьеры шанс возглавить национальную сборную» Наталья Трофимова:

Если честно, не знаю, кто там отказывался, но поступило предложение от Максима Владимировича. Даже скорее не предложение, а просьба помочь, взять это на себя. Может быть, даже немного сыграли амбиции. Я год всего потренировала, и тут предоставляется такой шанс взять команду, которую я знаю, как она может и на что способна. И, на самом деле, не у каждого тренера выпадает в течение карьеры шанс возглавить национальную сборную. Юлия Силипицкая:

Насколько сложно быть мамой, не просто тренером, а главным?

Наталья Трофимова:

У меня бы точно не хватило моего характера сидеть дома три года с ребенком. Я уже сразу, зная, что срок рождения ребенка придет примерно на Игры, очень волновалась, чтобы это не совпало. Не дай бог на игровой день. Не подвел – родился раньше. Мои родные очень помогли. Это очень важно, особенно в нашей профессии. И вообще спортсменам очень важно иметь хороший тыл. И они помогли вернуться как можно быстрее к работе, тем более это были очень важные матчи. «Хотелось бы поднять уровень нашего чемпионата. Это наш больной вопрос из года в год» Юлия Силипицкая:

Белорусский чемпионат. Насколько вы довольны им или хотели немножечко улучшить. Если да, то что и как? Наталья Трофимова:

Конечно же, хотелось бы поднять уровень нашего чемпионата. Это наш больной вопрос из года в год. Все понимают, что имея сильный чемпионат, ты будешь иметь сильную сборную Это два взаимосвязанных элемента, которые складываются в одну большую картину. Естественно, не хватает конкурентной борьбы. Я не думаю, что это вопрос возрастной категории. Нам надо просто всем засучить рукава и работать. Просто работать для одной цели. Все должны понять, что не выигрывает команда «Горизонт», команда «Цмокі» или «Гродно» – должен выиграть весь белорусский баскетбол. Во главе этого всего национальная команда. Поэтому если мы начнем работать на перспективу, на то, чтобы у нас были игроки, которые могут показывать результат, то у нас все получится, но надо работать. Юлия Силипицкая:

Вы обехали всю Беларусь в рамках проекта и отобрали лучших девчонок. Сколько их было и как называется проект?