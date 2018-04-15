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В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу

15 апреля 2018 07:53
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Новости Беларуси. БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу.  

Матч состоялся 14 апреля на поле «Борисов-Арены». В первом тайме, несмотря на серьёзное противостояние, голов не было. Во втором тайме на 49 минуте открыть счёт удалось Михаилу Гордейчуку, который забил мяч в ворота команды из Бреста.  

В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу-1

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский  

На 69 минуте футболисты БАТЭ удвоили своё преимущество. Получив право на штрафной удар, борисовская команда не упустила возможность, и Мирко Иванич отправил мяч в ворота Александра Гутора.  

Итог матча – 2:0 в пользу хозяев.  

Для борисовской команды это уже третья победа подряд на старте 28-го чемпионата Беларуси. Одолев «Динамо-Брест», БАТЭ возглавил чемпионат Беларуси, набрав 9 очков из 9 возможных. Пока что команда не пропустила ни один гол в свои ворота.  

В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу-4

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский  

Стоит упомянуть, что на 74 минуте к игре присоединился Александр Глеб, заменив Иванича. Для Глеба это первый матч в новом сезоне.  

В марте стало известно, что спортсмен подписал контракт с борисовским клубом – подробнее здесь.  

# Футбол Беларуси # Александр Глеб # Михаил Гордейчук # Мирко Иванич # Александр Гутор

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