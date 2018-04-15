В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу

Новости Беларуси. БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу. Матч состоялся 14 апреля на поле «Борисов-Арены». В первом тайме, несмотря на серьёзное противостояние, голов не было. Во втором тайме на 49 минуте открыть счёт удалось Михаилу Гордейчуку, который забил мяч в ворота команды из Бреста.

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский

На 69 минуте футболисты БАТЭ удвоили своё преимущество. Получив право на штрафной удар, борисовская команда не упустила возможность, и Мирко Иванич отправил мяч в ворота Александра Гутора. Итог матча – 2:0 в пользу хозяев. Для борисовской команды это уже третья победа подряд на старте 28-го чемпионата Беларуси. Одолев «Динамо-Брест», БАТЭ возглавил чемпионат Беларуси, набрав 9 очков из 9 возможных. Пока что команда не пропустила ни один гол в свои ворота.

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский