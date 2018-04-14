Любительский хоккей в Беларуси: как все устроено и кто в него играет?

Новости Беларуси. «Чижовка-Арена» 14 апреля вновь собрала любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площадке спортивного комплекса развернулась настоящая борьба за звание победителя Республиканского любительского турнира. По итогам очень непростого поединка главный титул достался команде Президента, которая со счетом 6:2 обыграла дружину Минской области.

Екатерина Жилянина следила за игрой. Финал. Сильнейшие команды турнира. Цыплаков, Антоненко, Кольцов, Стась, Михалев, Крутиков, Рядинский – истинные ценители хоккея поймут. Вроде и любители на льду, но трибуны заполнены до отказа.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Сейчас мы на матче самого престижного любительского чемпионата – турнира на призы Президентского спортивного клуба. Именно в этих соревнованиях выступает команда Президента. В решающем поединке против хоккеистов Минской области на лед вышел и Александр Лукашенко. Впрочем, не только громкие имена, но и география делает турнир масштабным и по-настоящему республиканским. На любительском льду представлены все регионы Беларуси.

Болельщики:

Очень, вау! На самом деле дикие эмоции, очень интересно, захватывающе. Хоккей сам по себе интересно смотреть – это выплеск эмоций, адреналина. Расслабляет.

Очень весело, спортивно, задает позитивное настроение. Замечательно.

Минская область привычно в фаворитах, но признанный лидер – команда Президента. За 11 лет она восемь раз выигрывала главный трофей – чемпионский кубок. Сегодня замахнулась на девятый. И в первом финальном поединке выиграла с заметным преимуществом – 12:8.

В турнире играют, в основном, бывшие профессионалы. Виталий Клименков – нападающий. В свое время поиграл и в чемпионате Беларуси, и в зарубежных лигах. После того, как завершил карьеру, продолжил выходить на лед в любительских турнирах.

Виталий Клименков, игрок хоккейной команды Минской области:

Когда мы играли, такого, конечно, не было. Было, может, 2-3 команды любительские, и не на таком профессиональном уровне, как сейчас. За эти годы проделана огромная работа. Это эмоции, это общение с ребятами, это дух соревнований. Любительская лига у нас очень стремительно развивается, на хорошем уровне. Очень приятно играть с классными хоккеистами и оставаться в спорте – все равно действовать, участвовать, побеждать.

И действительно, когда-то в Минске, да и в стране, было всего несколько любительских команд. По сути, они и дали старт так называемой Ночной хоккейной лиге. Сегодня НХЛ – это уже имя нарицательное (так по привычке называют любительские хоккейные турниры). Более 500 игр в сезоне. Кроме соревнований на призы Президента, здесь в большинстве своем выступают бывшие профессионалы. Уровень игры соответствующий.

Есть еще три лиги: высшая, первая и вторая. Все это – социальные проекты под патронажем Президентского спортивного клуба. Чем ниже лига, тем меньше профессионалов и ниже скорости. Но тем больше команд, и тем больше конкуренция.

Павел Егоров, заведующий сектором Президентского спортивного клуба:

Во второй лиге чемпионата Минска играют настоящие любители. Те, которые любят хоккей и никогда не имели профессиональной подготовки. Лига самая массовая, в ней на сегодняшний день приняла участие 21 команда. Каждый год после первого сезона у нас уже к Новому году поступают новые заявки. В этой лиге много так называемых корпоративных команд. Есть, например, дружина крупной международной IT-компании. Сегодня в Минске почти полсотни любительских дружин. Лед на хоккейных коробках расписан едва ли не по минутам.

Максим Леонович, ведущий специалист «Чижовка-Арены»:

После семи часов и до 24:00, когда-то до 23:00 полностью все занято любителями. Многие команды даже не могут попасть к нам, записываются заранее.

Не мудрено, ведь только в Минске по сути семь турниров для любителей. Кроме социальных проектов есть еще и коммерческие. Влад как раз собирается на вечернюю тренировку. Профессиональных хоккейных контрактов у него в жизни не было. Хоккей – это хобби. Для того, чтобы попасть в команду любителей, достаточно хорошо стоять на коньках. Остальному научат.

Владислав Лопатин, игрок любительской хоккейной команды:

Тренеры с большим опытом, тренируют, показывают, стимулируют. Мне это нравится, я горю. Я с работы ухожу раньше, когда надо, стараюсь не пропускать тренировки. Коммерческие лиги существуют благодаря взносам – вместе игроки оплачивают лед и работу судей. Вратари от взносов освобождаются – в любительском хоккее игроки этого амплуа на особом счету. В общем, попасть в команду не так сложно. Достаточно приобрести амуницию и найти себе команду. Сегодня сделать это можно даже в соцсетях.