Александр Глеб вновь вернулся в БАТЭ

Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб снова вернулся в БАТЭ. С момента ухода прошло немногим больше года.

Как сообщает пресс-служба ФК БАТЭ, 22 марта спортсмен подписал контракт с борисовским клубом. В конце сезона-2016 футболист ушёл в команду «Крылья Советов».

«Сумасшедший какой-то мир футбола»: большое интервью с Александром Глебом

Глеб признавался лучшим игроком Беларуси шесть раз. Он первый белорусский футболист, который играл в финале Лиги чемпионов, и первый белорус, победивший в ней. Также он единственный белорусский футболист, у которого более 100 еврокубковых встреч.

В национальной сборной Беларуси Александр сыграл 77 матчей и забил 6 голов.

Не так давно Александр Глеб был гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения».