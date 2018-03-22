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Александр Глеб вновь вернулся в БАТЭ

22 марта 2018 13:55
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Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб снова вернулся в БАТЭ. С момента ухода прошло немногим больше года.    

Как сообщает пресс-служба ФК БАТЭ, 22 марта спортсмен подписал контракт с борисовским клубом. В конце сезона-2016 футболист ушёл в команду «Крылья Советов».  

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Глеб признавался лучшим игроком Беларуси шесть раз. Он первый белорусский футболист, который играл в финале Лиги чемпионов, и первый белорус, победивший в ней. Также он единственный белорусский футболист, у которого более 100 еврокубковых встреч.  

В национальной сборной Беларуси Александр сыграл 77 матчей и забил 6 голов.  

Не так давно Александр Глеб был гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения».  

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# Футбол Беларуси # Александр Глеб

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