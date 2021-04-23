«В самом начале карьеры каждый должен думать о том, что будет после». В Минске стартовал первый Национальный форум атлетов

Новости Беларуси. Как стать активным членом общества после окончания спортивной карьеры? Этот вопрос 23 апреля обсуждался в Минске в штаб-квартире олимпийского комитета, где в эти дни проходит уникальное мероприятие – Национальный форум атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О его целях и итогах подробнее расскажет Екатерина Лихошапко.

Зал славы Национального олимпийского комитета собрал в эти дни порядка 170 человек. Это известные атлеты, тренеры и спортивные функционеры. Главная тема большого форума – адаптация спортсменов после окончания спортивной карьеры. Как отметили приглашенные эксперты, эта проблема крайне актуальна. Ведь первый шаг с пьедестала – это шаг вниз. Светлана Хоркина о жизни после большого спорта: «После второго высшего образования я пришла работать в Администрацию Президента»

Лев Белоусов, ректор Российского международного олимпийского университета (Россия):

Значительная часть ребят вообще не задумывается над тем, что будет после спорта – 42 %, так у нас было по результатам социологических опросов. 89 % ничего не делали для того, чтобы найти свое место в жизни. В самом начале карьеры каждый атлет должен думать о том, что будет после этого, и начал учиться. И мы даем для этого необходимые инструменты.

Александр Богданович, чемпион и призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ:

Мне повезло с моими наставниками, которые меня учили, подсказывали по жизни. И, наверное, мое стремление к познаниям привело к тому, что я во время спортивной жизни своей успевал еще получить образование.

Вторая глобальная цель форума – приобретение новых знаний. Спортсмены, которые сейчас находятся в расцвете достижений, за эти два дня постараются приобрести знания в управлении карьерой и научатся применять инструменты, которые бы продвигали личный бренд после окончания спортивной деятельности.

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по по биатлону:

Мне кажется, нужна какая-то подсказка со стороны у многих. Они ждут, пока им подскажут, куда можно, в какую сторону двигаться.