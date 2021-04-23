«Нью-Джерси» на выезде проиграл «Питтсбургу». За Шаранговичем один бросок

Новости Беларуси. Сокрушительное поражение в выездном матче регулярного сезона чемпионата НХЛ потерпел «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сокрушительное поражение в выездном матче регулярного сезона чемпионата НХЛ потерпел «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Клуб Егора Шаранговича не смог ничего противопоставить «Питтсбургу». Финальные цифры – 1:5. И если в первом периоде гости выглядели пристойно, уступив 1:2, то во втором отрезке все разладилось. «Питтсбург» сумел знатно подкрепить небольшой задел, забросив трижды. Ну а в заключительной двадцатиминутке оставалось только не растерять преимущество.
Что до статистики нашего форварда, то он провел на площадке 17 минут 21 секунду, нанес один бросок, применил один силовой прием и завершил поединок с показателем полезности -2.