Светлана Хоркина о жизни после большого спорта: «После второго высшего образования я пришла работать в Администрацию Президента»
Новости Беларуси. Как стать активным членом общества после окончания спортивной карьеры? Этот вопрос 23 апреля обсуждался в Минске в штаб-квартире Олимпийского комитета, где в эти дни проходит уникальное мероприятие – Национальный форум атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О его целях и итогах подробнее расскажет Екатерина Лихошапко.
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Когда заканчиваешь спорт, фанфары и красные дорожки сворачиваются. Все заканчивается, и ты остаешься один на один с собой и с этим большим миром, который порой иногда очень жесткий. Если в спорте все просто: ты знаешь своего соперника, ты готовишься, а здесь немножко все по-другому.
У Национального форума атлетов несколько глобальных целей. Первая – поделиться опытом, как найти себя после большого спорта. И в России, и в Беларуси есть примеры спортсменов, которые после окончания карьеры нашли себя в общественной деятельности.
Светлана Хоркина:
После второго высшего образования я пришла работать в Администрацию Президента. После Администрации Президента меня пригласили вернуться работать в мой клуб, клуб ЦСКА. Сегодня я первый заместитель начальника ЦСКА. Если у меня была работа законодательная, контролирующая деятельность, а сейчас, можно сказать, хозяйственная. То есть я прохожу вот такую дорогу опыта и знаний. Я дальше не знаю: дальше – больше.