Светлана Хоркина о жизни после большого спорта: «После второго высшего образования я пришла работать в Администрацию Президента»

Новости Беларуси. Как стать активным членом общества после окончания спортивной карьеры? Этот вопрос 23 апреля обсуждался в Минске в штаб-квартире Олимпийского комитета, где в эти дни проходит уникальное мероприятие – Национальный форум атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О его целях и итогах подробнее расскажет Екатерина Лихошапко.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Когда заканчиваешь спорт, фанфары и красные дорожки сворачиваются. Все заканчивается, и ты остаешься один на один с собой и с этим большим миром, который порой иногда очень жесткий. Если в спорте все просто: ты знаешь своего соперника, ты готовишься, а здесь немножко все по-другому.

У Национального форума атлетов несколько глобальных целей. Первая – поделиться опытом, как найти себя после большого спорта. И в России, и в Беларуси есть примеры спортсменов, которые после окончания карьеры нашли себя в общественной деятельности.