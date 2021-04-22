Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Москву на серию товарищеских матчей

22 апреля 2021 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась на серию товарищеских матчей в Москву, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В послужной список включены фамилии 22 исполнителей.

Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Москву на серию товарищеских матчей-1

Это два вратаря, восемь защитников и 12 форвардов. Некоторые игроки не смогли поучаствовать в выезде по медицинским показаниям, однако они продолжат тренировки по индивидуальным планам.

Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Москву на серию товарищеских матчей-4

Напомним, что в Белокаменной нашу сборную ожидают два спарринга. Первый пройдет 23 апреля и начнется в 18:00, а второй состоится в 24 апреля в 14:00. Тренерский штаб рассматривает дуэли как этап формирования команды на чемпионат мира.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Штутгарте
22 апреля 2021 19:04

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Штутгарте

Уже не «Быстрее, выше, сильнее»? Вот каким может быть новый слоган Олимпийских игр
22 апреля 2021 17:51

Уже не «Быстрее, выше, сильнее»? Вот каким может быть новый слоган Олимпийских игр

Сергей Ковальчук о подготовке белорусов к Олимпийским играм: каждый спортсмен едет туда побеждать
22 апреля 2021 17:16

Сергей Ковальчук о подготовке белорусов к Олимпийским играм: каждый спортсмен едет туда побеждать