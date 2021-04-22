Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Москву на серию товарищеских матчей

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась на серию товарищеских матчей в Москву, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В послужной список включены фамилии 22 исполнителей.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась на серию товарищеских матчей в Москву, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В послужной список включены фамилии 22 исполнителей.
Это два вратаря, восемь защитников и 12 форвардов. Некоторые игроки не смогли поучаствовать в выезде по медицинским показаниям, однако они продолжат тренировки по индивидуальным планам.
Напомним, что в Белокаменной нашу сборную ожидают два спарринга. Первый пройдет 23 апреля и начнется в 18:00, а второй состоится в 24 апреля в 14:00. Тренерский штаб рассматривает дуэли как этап формирования команды на чемпионат мира.