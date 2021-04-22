Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Москву на серию товарищеских матчей

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась на серию товарищеских матчей в Москву, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В послужной список включены фамилии 22 исполнителей.

Это два вратаря, восемь защитников и 12 форвардов. Некоторые игроки не смогли поучаствовать в выезде по медицинским показаниям, однако они продолжат тренировки по индивидуальным планам.