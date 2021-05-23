Прямой эфир

«Каждый тренер должен знать, как он работает, над чем он работает». Владимир Базанов о подготовке на местах

23 мая 2021 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Каждый тренер должен знать, как он работает, над чем он работает». Владимир Базанов о подготовке на местах-1

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Мы сейчас идем по большим и маленьким полям.  Вот «Bonfesto – детям», нам еще осталось этот год и следующий год 38 полей по «Bonfesto – детям». Плюс, мы 20 на 40 свои за счет Федерации футбола в этом году 15 положим, в прошлом году 14 положили. Плюс мы планируем 105 на 68 большие поля закончить. Не доделали в Барановичах, в Молодечно, Борисов, на подходе Пуховичи. Дальше мы уже планируем поменять поле: Столбцы, Столин, Малорита, закончить в Речице, «Химик» Светлогорск. У нас большая программа, мы должны именно ее завершить.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
А с тренерскими кадрами? Планируете еще нанять? Поля поставить  это одно.

«Каждый тренер должен знать, как он работает, над чем он работает». Владимир Базанов о подготовке на местах-4

Владимир Базанов:
А тренерские кадры, особенно снизу, в детских спортивных школах, конечно, да. Мы сейчас разрабатываем программу совместно с российскими коллегами. Мы хотим добиться, чтобы в один день в одно и то же время каждый тренер знал, как он работает, над чем он работает.

«Помню, когда он был нападающим, забивал хорошо». Владимир Базанов о Георгии Кондратьеве – подробнее здесь

# Футбол # Владимир Базанов # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вячеслав Дурнов: «Если бы завтра открывался чемпионат мира, то Минск бы был полон гостей. Мы своё ещё докажем»
23 мая 2021 16:32

Вячеслав Дурнов: «Если бы завтра открывался чемпионат мира, то Минск бы был полон гостей. Мы своё ещё докажем»

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»
23 мая 2021 16:32

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»

Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»
23 мая 2021 16:29

Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»