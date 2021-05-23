«Каждый тренер должен знать, как он работает, над чем он работает». Владимир Базанов о подготовке на местах

Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Мы сейчас идем по большим и маленьким полям. Вот «Bonfesto – детям», нам еще осталось этот год и следующий год 38 полей по «Bonfesto – детям». Плюс, мы 20 на 40 свои за счет Федерации футбола в этом году 15 положим, в прошлом году 14 положили. Плюс мы планируем 105 на 68 большие поля закончить. Не доделали в Барановичах, в Молодечно, Борисов, на подходе Пуховичи. Дальше мы уже планируем поменять поле: Столбцы, Столин, Малорита, закончить в Речице, «Химик» Светлогорск. У нас большая программа, мы должны именно ее завершить.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

А с тренерскими кадрами? Планируете еще нанять? Поля поставить – это одно.