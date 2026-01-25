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Лукашенко поздравил биатлонистов с победой на этапе Кубка Содружества

25 января 2026 18:05
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Морозную погоду каждый переживает по-своему. Для биатлонистов, к примеру, такой минус – это даже плюс. Сегодня, 25 января, в Раубичах завершился заключительный старт домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества.

Лукашенко поздравил биатлонистов с победой на этапе Кубка Содружества-2

У наших спортсменов золотые медали. Команда «Беларусь-1» выиграла смешанную эстафету. Чемпионский состав – Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский. С победой биатлонистов поздравил Президент.

Лукашенко поздравил биатлонистов с победой на этапе Кубка Содружества-4

«Дорогие друзья! Поздравляю с великолепной победой, которую мы ждали и которую вы нам подарили. Выиграли уверенно, ярко, по-чемпионски. Молодцы! Благодарю всех организаторов этапа Кубка Содружества в Раубичах!» – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, организация этапа в Раубичах была выше, чем на этапах Кубка мира. Поблагодарил глава государства и россиян за помощь в организации такого подарка для всех любителей биатлона в Беларуси.

# Александр Лукашенко # Биатлон # Раубичи

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