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Новости по тегу #Раубичи

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах
13 февраля 2026 20:07

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах

Лукашенко поздравил биатлонистов с победой на этапе Кубка Содружества
25 января 2026 18:05

Лукашенко поздравил биатлонистов с победой на этапе Кубка Содружества

В «Раубичах» прошёл республиканский турнир по баскетболу «Спешиал Олимпикс»
03 декабря 2024 18:18

В «Раубичах» прошёл республиканский турнир по баскетболу «Спешиал Олимпикс»

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах
14 февраля 2018 20:40

«Все самые крутые!» Как поддержали белорусских олимпийцев в Раубичах

Президент о «Раубичах»: Никаких Австрий! Каждый день здесь должны быть тысячи человек!
13 февраля 2015 18:05

Президент о «Раубичах»: Никаких Австрий! Каждый день здесь должны быть тысячи человек!

Александр Лукашенко посетил «Раубичи» и лично протестировал качество трасс
13 февраля 2015 13:33

Александр Лукашенко посетил «Раубичи» и лично протестировал качество трасс

27 августа 2012 14:54

Международный чемпионат лесорубов-2012 в Раубичах: Белорус Сергей Шкудров стал чемпионом мира среди юниоров

24 августа 2012 18:16

Международный чемпионат лесорубов-2012 в Раубичах

Вадим Зайцев: Все заинтересованы в том, чтобы на базе «Раубичей» было восстановлено проведение соревнований международного класса
03 апреля 2012 07:30

Вадим Зайцев: Все заинтересованы в том, чтобы на базе «Раубичей» было восстановлено проведение соревнований международного класса

«Минская лыжня-2012» в «Раубичах». Возрастной ценз участников эстафеты увеличен
29 февраля 2012 10:42

«Минская лыжня-2012» в «Раубичах». Возрастной ценз участников эстафеты увеличен

Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: 46 спортсменов из 9 стран и болельщики даже из Испании
25 февраля 2012 16:05

Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: 46 спортсменов из 9 стран и болельщики даже из Испании

25 февраля 2012 13:37

Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: Дащинский – девятый, Осипов – шестой