Новости по тегу #Раубичи

По количеству завоеванных медалей лидерства захватили команды Минска и Брестской области – в их активе по пять наград.
У наших спортсменов золотые медали.
Данные соревнования – это уникальная программа для ребят с психофизическими особенностями, которые обучаются в специализированных школах-интернатах и пансионатах страны. На таких стартах нет проигравших, хотя результаты фиксируются и заносятся в турнирную таблицу.
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