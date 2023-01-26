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В Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. 26 января в программе мужской спринт

26 января 2023 08:58
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Новости Беларуси. В Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Определять сильнейших вновь предстоит топовым спортсменам Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января в расписании одна гонка – мужской спринт.

На месте проведения старта находится наш корреспондент Артем Шукалович.

В Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. 26 января в программе мужской спринт-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Зрители собираются на трибунах, спортсмены завершают пристрелку. И уже совсем скоро в Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Погода сегодня по-настоящему зимняя – идет небольшой снежок, но при этом сильного ветра нет. Значит, на огневых рубежах у спортсменов дополнительных препятствий не будет.

В программе сегодня только одна гонка – это мужской спринт. Первым на дистанцию из белорусов отправится Степан Данилов, у него пятый номер. Следующим старт примет лидер нашей сборной и общего зачета. В желтой майке лидера под № 7 на дистанцию отправится Антон Смольский. Прошлый этап у него не заладился, до пьедестала он так и не добрался. Будем верить, что в этот раз он сможет проявить свой чемпионский характер и порадовать белорусов медалями и местами на пьедестале.

В Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. 26 января в программе мужской спринт-4

Пятнадцатым отправится на старт Дмитрий Лазовский, который, напомним, выиграл золото спринта предыдущего этапа и вообще, в принципе, показывал фееричное выступление, завоевал три медали. Будем надеяться, что и сейчас он не сбавит темп и будет все чаще подниматься на высокие места и радовать нас своими достижениями.

Гонка стартовала в 11:00.

В Раубичах стартует пятый этап Кубка Содружества по биатлону. 26 января в программе мужской спринт-7

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# Биатлон # Артем Шукалович # Степан Данилов # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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