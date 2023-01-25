Арина Соболенко: «Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями»

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:

Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями. Это будет отличное испытание – удастся ли мне сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростой поединок. Смогу ли сохранить равновесие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах? Чувствую ли себя на пике? Не сказала бы так. Но я верю: что бы ни происходило на корте, я в состоянии через это пройти.

Подписывайтесь на нас в Telegram!