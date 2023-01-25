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Арина Соболенко: «Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями»

25 января 2023 15:44
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Впервые белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – турнира, входящего в самую престижную мировую серию «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем пропуск в четверку лучших спортсменок планеты был добыт довольно буднично.

Виктория Азаренко: «Так приятно выйти в еще один полуфинал «Большого шлема». Подробнее.

Арина Соболенко: «Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями»-1

Соперницей Арины в полуфинале станет 45-я ракетка мира, полька Магда Линетт, которая в четвертьфинале выиграла у чешки Каролины Плишковой – 6:3, 7:5.

Арина Соболенко: «Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями»-4

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:
Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями. Это будет отличное испытание – удастся ли мне сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростой поединок. Смогу ли сохранить равновесие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах? Чувствую ли себя на пике? Не сказала бы так. Но я верю: что бы ни происходило на корте, я в состоянии через это пройти.

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# Теннис # Арина Соболенко # Магда Линетт # Каролина Плишкова # Фотофакт

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