Арина Соболенко: «Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями»
Впервые белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – турнира, входящего в самую престижную мировую серию «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем пропуск в четверку лучших спортсменок планеты был добыт довольно буднично.
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Соперницей Арины в полуфинале станет 45-я ракетка мира, полька Магда Линетт, которая в четвертьфинале выиграла у чешки Каролины Плишковой – 6:3, 7:5.
Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:
Главным условием для выхода в финал станет контроль над эмоциями. Это будет отличное испытание – удастся ли мне сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростой поединок. Смогу ли сохранить равновесие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах? Чувствую ли себя на пике? Не сказала бы так. Но я верю: что бы ни происходило на корте, я в состоянии через это пройти.
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