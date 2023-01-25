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Велоспорт на треке. Женская команда Беларуси заняла 1 место в гонке преследования на Кубке России

25 января 2023 20:09
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На Кубке России по велосипедному спорту на треке, который стартовал в Санкт-Петербурге, белорусы завоевали первое золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт на треке. Женская команда Беларуси заняла 1 место в гонке преследования на Кубке России-1

Наша женская команда в гонке преследования на 4 километра была вне конкуренции. Дружина Беларуси в составе Анны Терех, Анастасии Киптиковой, Алины Абраменко и Ирины Чуянковой превзошли своих соперниц и поднялись на высшую ступень пьедестала. На втором месте – дружина из Москвы, третью позицию заняли спортсменки Санкт-Петербурга.

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# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Алина Абраменко # Ирина Чуянкова # Фотофакт

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