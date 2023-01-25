Велоспорт на треке. Женская команда Беларуси заняла 1 место в гонке преследования на Кубке России

На Кубке России по велосипедному спорту на треке, который стартовал в Санкт-Петербурге, белорусы завоевали первое золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша женская команда в гонке преследования на 4 километра была вне конкуренции. Дружина Беларуси в составе Анны Терех, Анастасии Киптиковой, Алины Абраменко и Ирины Чуянковой превзошли своих соперниц и поднялись на высшую ступень пьедестала. На втором месте – дружина из Москвы, третью позицию заняли спортсменки Санкт-Петербурга.