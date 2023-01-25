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Белорусские стрелки из лука выступают на Кубке России. Итоги квалификационного раунда

25 января 2023 12:53
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Новости Беларуси. Белорусские лучники выступают на Кубке России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января спортсмены провели квалификационный раунд турнира.  

Белорусские стрелки из лука выступают на Кубке России. Итоги квалификационного раунда-1

В первенстве с блочным луком среди мужчин лучший результат из белорусов показал Максим Бань, у него 27-я строчка итогового протокола. В аналогичных соревнованиях среди женщин наша Екатерина Быко остановилась на 62-й строчке.  

Белорусские стрелки из лука выступают на Кубке России. Итоги квалификационного раунда-4

В стрельбе из классического лука среди парней белорус Андрей Завацкий показал 16-й результат. Антон Терета – 18-й. Хорошо выступила в первенстве женщин Нина Соболь. Землячка остановилась на 8-й позиции. Завтра, 26 января, в программе у спортсменов индивидуальные и командные матчи. А завершатся соревнования 27 января.   

Белорусские стрелки из лука выступают на Кубке России. Итоги квалификационного раунда-7

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# Стрельба # Максим Бань # Екатерина Быко # Андрей Завацкий # Антон Терета # Нина Соболь # Фотофакт

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