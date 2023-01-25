Белорусские стрелки из лука выступают на Кубке России. Итоги квалификационного раунда

В первенстве с блочным луком среди мужчин лучший результат из белорусов показал Максим Бань, у него 27-я строчка итогового протокола. В аналогичных соревнованиях среди женщин наша Екатерина Быко остановилась на 62-й строчке.

В стрельбе из классического лука среди парней белорус Андрей Завацкий показал 16-й результат. Антон Терета – 18-й. Хорошо выступила в первенстве женщин Нина Соболь. Землячка остановилась на 8-й позиции. Завтра, 26 января, в программе у спортсменов индивидуальные и командные матчи. А завершатся соревнования 27 января.