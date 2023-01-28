В Раубичах лучшие биатлонисты Беларуси и России продолжают определять сильнейших на 5-м этапе Кубка Содружества

Артем Шукалович, корреспондент:

Спортсмены завершают пристрелку, зрители продолжают заполнять трибуны. И вот-вот первая контактная гонка пятого этапа Кубка Содружества по биатлону стартует. В программе третьего соревновательного дня пасьюты – мужской и женский. Откроют день мужчины. На старт выйдет под № 3 первым из белорусов в желтой майке лидера Антон Смольский, следом за ним отправится на дистанцию Дмитрий Лазовский. Парни отлично проявили себя в спринтерской гонке, и есть все шансы, что сегодня они тоже смогут показать высокий класс, тем более что погода в Раубичах успокоилась, сильного снега нет, ветра на рубежах тоже не наблюдается, поэтому можно стрелять метко, можно хорошо идти по дистанции, мешать ничего не должно.