В Раубичах лучшие биатлонисты Беларуси и России продолжают определять сильнейших на 5-м этапе Кубка Содружества
Новости Беларуси. В Раубичах лучшие биатлонисты Беларуси и России продолжают определять сильнейших на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В расписании субботы, 28 января, две гонки – мужской и женский пасьюты.
Последними новостями с места событий готов поделиться наш корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Спортсмены завершают пристрелку, зрители продолжают заполнять трибуны. И вот-вот первая контактная гонка пятого этапа Кубка Содружества по биатлону стартует. В программе третьего соревновательного дня пасьюты – мужской и женский. Откроют день мужчины. На старт выйдет под № 3 первым из белорусов в желтой майке лидера Антон Смольский, следом за ним отправится на дистанцию Дмитрий Лазовский. Парни отлично проявили себя в спринтерской гонке, и есть все шансы, что сегодня они тоже смогут показать высокий класс, тем более что погода в Раубичах успокоилась, сильного снега нет, ветра на рубежах тоже не наблюдается, поэтому можно стрелять метко, можно хорошо идти по дистанции, мешать ничего не должно.
Следом за парнями сильнейших сегодня будут в пасьютах определять девушки. Там основное внимание будет приковано к лидеру нашей национальной команды Динаре Алимбековой-Смольской. В спринтерской гонке девушка завоевала серебро, поэтому есть все надежды, что сегодня ее тоже мы увидим на пьедестале почета.
Мужская гонка стартовала в 11:00, девушки начнут выяснять отношения в 14:00.
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