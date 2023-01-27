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Сергей Сушко покинул пост генерального директора хоккейного минского «Динамо»

27 января 2023 19:48
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Новости Беларуси. Сергей Сушко оставил пост генерального директора хоккейного минского «Динамо». Он покинул эту должность по семейным обстоятельствам после двух лет работы в клубе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Сушко покинул пост генерального директора хоккейного минского «Динамо»-1

Под его руководством «зубры» выиграли Кубок Салея в 2021 году, вышли в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выиграли премию в сфере маркетинга. В ближайшее время исполняющим обязанности генерального директора клуба будет Артем Каркоцкий. До настоящего времени он возглавлял хоккейную школу «Динамо».

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# Хоккей Беларуси # Артем Каркоцкий # Сергей Сушко # Фотофакт

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