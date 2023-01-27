Сергей Сушко покинул пост генерального директора хоккейного минского «Динамо»

Новости Беларуси. Сергей Сушко оставил пост генерального директора хоккейного минского «Динамо». Он покинул эту должность по семейным обстоятельствам после двух лет работы в клубе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Под его руководством «зубры» выиграли Кубок Салея в 2021 году, вышли в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выиграли премию в сфере маркетинга. В ближайшее время исполняющим обязанности генерального директора клуба будет Артем Каркоцкий. До настоящего времени он возглавлял хоккейную школу «Динамо».