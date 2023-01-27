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На Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе белоруски завоевали серебро и бронзу

27 января 2023 20:08
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27 января на международном турнире по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина», который проходит в Красноярске, белоруски завоевали две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юлия Писаренко стала второй в категории до 59 килограммов.

На Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе белоруски завоевали серебро и бронзу-1

На пути к финалу она одолела ряд титулованных соперниц. Шансы были и на золото. Основное время финала завершилось вничью – 3:3. Однако по дополнительным показателям итоговую победу праздновала соперница из Монголии. В категории до 65 килограммов бронзу выиграла наша Татьяна Павлова. В поединке за третье место она была сильней россиянки Кристины Ереминой – 4:0.

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# Борьба # Татьяна Павлова # Кристина Еремина # Юлия Писаренко # Фотофакт

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