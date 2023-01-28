Самый важный матч в карьере! Соболенко готовится сыграть в финале Australian Open с Рыбакиной

28 января состоится финал открытого чемпионата Австралии по теннису. Это, пожалуй, самый важный матч в карьере нашей Арины Соболенко, ну и эмоциональный всплеск для всех белорусских болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ж, до золотого кубка рукой подать. Осталось его завоевать.

На турнире, который входит в самую престижную мировую серию «Большого шлема», по ту сторону сетки будет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она чемпионка Уимблдона. К тому же спортсменка успела преподнести одну из главных сенсаций на нынешнем Australian Open, обыграв первую ракетку планеты.

Впрочем, у Соболенко тоже есть козыри. В 2023-м она еще никому не проигрывала. Более того, белоруска соперницам не отдала ни единого сета. Если же брать статистику личных встреч, то безоговорочная победа на стороне нашей примы. Турнирные пути девушек пересекались трижды и все время сильнее была Соболенко. Как сложится на сей раз, скоро узнаем. Судьбоносное противостояние начнется в 11:30 по минскому времени.