Прямой эфир

Самый важный матч в карьере! Соболенко готовится сыграть в финале Australian Open с Рыбакиной

28 января 2023 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

28 января состоится финал открытого чемпионата Австралии по теннису. Это, пожалуй, самый важный матч в карьере нашей Арины Соболенко, ну и эмоциональный всплеск для всех белорусских болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ж, до золотого кубка рукой подать. Осталось его завоевать.

Самый важный матч в карьере! Соболенко готовится сыграть в финале Australian Open с Рыбакиной-1

На турнире, который входит в самую престижную мировую серию «Большого шлема», по ту сторону сетки будет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она чемпионка Уимблдона. К тому же спортсменка успела преподнести одну из главных сенсаций на нынешнем Australian Open, обыграв первую ракетку планеты.

Самый важный матч в карьере! Соболенко готовится сыграть в финале Australian Open с Рыбакиной-4

Впрочем, у Соболенко тоже есть козыри. В 2023-м она еще никому не проигрывала. Более того, белоруска соперницам не отдала ни единого сета. Если же брать статистику личных встреч, то безоговорочная победа на стороне нашей примы. Турнирные пути девушек пересекались трижды и все время сильнее была Соболенко. Как сложится на сей раз, скоро узнаем. Судьбоносное противостояние начнется в 11:30 по минскому времени.

Самый важный матч в карьере! Соболенко готовится сыграть в финале Australian Open с Рыбакиной-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе белоруски завоевали серебро и бронзу
27 января 2023 20:08

На Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе белоруски завоевали серебро и бронзу

Сергей Сушко покинул пост генерального директора хоккейного минского «Динамо»
27 января 2023 19:48

Сергей Сушко покинул пост генерального директора хоккейного минского «Динамо»

Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску белорусов и россиян к международным стартам
27 января 2023 19:41

Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску белорусов и россиян к международным стартам