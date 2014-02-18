Олимпиада-2014. Словенская горнолыжница Тина Мазе выиграла «золото». Белоруска Мария Шканова – 44-я

Новости Олимпиады. Словенская горнолыжница Тина Мазе стала чемпионкой Олимпийских игр в гигантском слаломе. Она показала лучшее время: 2 мин. 36,87 сек.

Тина Мазе, словенская горнолыжница:

Мечтала о таком дне. Несмотря на то что весь день идет дождь, чувствую себя очень счастливой. Знала, что выиграть в гигантском слаломе будет непросто. Если честно, сегодня меня погода совершенно не волнует. Я горжусь собой. Думаю, что полное осознание случившегося наступит только через несколько лет. Остаток сезона для меня теперь потерял значение.

Серебро завоевала австрийка Анна Феннингер. Она уступила чемпионке 0,07 сек. Бронза – у немки Виктории Ребенсбург. От Тины девушка отстала на 0,27 сек.

Анна Феннингер, австрийская горнолыжница:

Не могу поверить, что я взяла вторую медаль. Если бы кто-то сказал мне: «Ты возьмешь на Олимпиаде две медали», я бы ответила: «Этому очень трудно сбыться». Сейчас я просто счастлива. На моей первой Олимпиаде я не могла показать свой лучший результат, так что Игры в Сочи были очень важны для меня. Это была напряженная борьба. После первого старта я не думала, что смогу попасть в призеры.

Белоруска Мария Шканова заняла 44-ое место (+13.71 сек.).

Пресс-служба НОК Беларуси:

Первую трассу она прошла за 1:26.79. Отстав от лидера на 8.91, Мария стала 52-ой. На втором спуске спортсменка улучшила свой результат, заняв 41-ое место. Её время во втором заезде - 1:23.79(+5.89).

В программу Олимпийских игр по горным лыжам включены 10 видов соревнований: пять среди мужчин и пять среди женщин. В них входит скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант и супер-комбинация. Всего разыгрывается 10 комплектов наград. В скоростном спуске используются самые длинные трассы из всех видов соревнований по горным лыжам, а спортсмены развивают самые высокие скорости (до 120 км/ч). Спортсмены проходят дистанцию по одному. Соревнования выигрывает самый быстрый лыжник. Подробнее о дисциплине читайте здесь.

Напомним, вчера Олимпийскими чемпионами стали биатлонистка Дарья Домрачева и фристайлист Антон Кушнир. Отечественная стреляющая лыжница не знает себе равных в третьей гонке кряду. Масс-старт в ее исполнении получился практически идеальным. На четырех огневых рубежах главная претендентка на золото допустила лишь одну ошибку. Но по скорости была бесподобной, значительно опередив конкуренток. В итоге Домрачева переписала на свое имя достижение в женском биатлоне – никому ранее не удавалось занять больше двух первых мест на одних Играх. Ближе к ночи в олимпийском небе произвел фурор Антон Кушнир. Белорус не знал равных во фристайле, в дисциплине «лыжная акробатика». Правда, путь к золоту, как это часто бывает, был тернист. В финал наш спортсмен попал только со второй попытки. Однако главные прыжки у него получились на загляденье – один лучше другого. А в решающий момент Кушнир пошел ва-банк, заявив едва ли не максимальную сложность. И не прогадал. Азиатские конкуренты остались далеко позади. Антон – Олимпийский чемпион. Кстати, нынешняя олимпиада стала пятой кряду, с которой белорусские лыжные акробаты возвращаются с наградами. Смотрите видео.

