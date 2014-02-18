Олимпиада-2014 в Сочи. Масс-старт выиграл норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Мартен Фуркад уступил по результатам фотофиниша

Новости Олимпиады. Фотофиниш определил судьбу золотой медали в мужском масс-старте в Сочи. Чемпионом стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, не допустивший ни одного промаха по ходу дистанции. Француз Мартен Фуркад с одним штрафным кругом на первом огневом рубеже стал вторым. Бронзовый призер - чех Ондржей Моравец, уступивший товарищам по пьедесталу 13,8 секунды. Представитель Чехии закрыл 20 из 20 мишеней.

За несколько месяцев до старта Игр в Сочи француз Мартен Фуркад заявил, что будет корить себя всю жизнь, если не станет олимпийским чемпионом. Сегодня, 18 февраля, у спортсмена очередное серебро (предыдущее олимпийское - в Ванкувере также в масс-старте). Но у Фуркада уже есть 2 золота ОИ-2014 - в гонке преследования и в индивидуальной гонке! А раз план выполнен с лихвой, то у француза точно стало на одну заботу меньше!

Мартен Фуркад, французский биатлонист (в интервью спортивному изданию):

Да уж, я завоевал наград на две жизни вперед... А сейчас я просто счастлив.

А вот для Эмиля Хегле Свендсена этот чемпионский титул не первый в карьере. Норвежец - двукратный олимпийский чемпион Игр в Ванкувере-2010.

К слову, мужской масс-старт в биатлонной программе Олимпийских игр в Сочи трижды переносился. Причина — густой туман. Гонка должна была пройти в воскресенье 16 февраля. Однако к ее началу в 18:00 на стадионе «Лаура» видимость составляла около 10 метров, тогда как расстояние до мишеней — 50 метров. Вначале было принято решение отложить старт гонки, а после — перенести ее на 9.00 понедельника. Однако к утру туман так и не рассеялся. В итоге, соревнование стартовало 18 февраля в 14.45 по минскому времени (см. видео).

Изменение сроков старта биатлонной гонки у мужчин на Играх стало вторым подобным прецедентом в истории Олимпиад. Так, в 1998 году в японском Нагано организаторы мужского спринта отменили соревнование после того, как его первые участники уже пришли к финишу.

Причиной отмены гонки стал сильнейший снегопад, который начался практически со стартом. Однако погодные катаклизмы не помешали норвежцу Оле-Эйнару Бьорндалену отлично пройти по дистанции и занять промежуточное первое место. В первой тройке оказались также россиянин Владимир Драчев и белорус Александр Попов.

Но после того, как произошел сход снега с деревьев в районе стрельбища, организаторы приняли решение отменить гонку и провести ее на следующий день «с нуля». В итоге Бьорндален повторно показал лучший результат, а Драчев с Поповым не сумели восстановить силы за столь короткий промежуток и остались без наград.