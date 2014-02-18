Олимпиада-2014. 18 февраля за медаль поборется скрипачка и горнолыжница Ванесса Мэй

Новости Олимпиады. Во вторник, 18 февраля, за место на пьедестале в дисциплине слалом-гигант сразилась британская скрипачка Ванесса Мэй. На Олимпийских играх девушка под фамилией своего отца – Ванакорн – защищает честь Тайланда.

Ванесса Мэй (в интервью Daily Telegraph):

Я всегда мечтала об этом. Конечно, я британка, но я понимаю, что при всем желании не смогу представлять свою страну, однако мой отец – таец, и поэтому они приняли меня.

И, несмотря на неудачный результат, который Ванесса показала на Олимпиаде, она не расстраивается, ведь прилетела в Сочи не за первым местом.

Ванесса Мэй:

Счастлива уже от того, что смогла преодолеть всю дистанцию от старта и до финиша и не заблудилась. Тот опыт, который я получила от участия в Олимпиаде, бесценен.

Ванесса начала заниматься музыкой, когда ей было 4. Примерно в том же возрасте девочку отдали в лыжную секцию. Правда, в 10 ей пришлось выбирать: спорт или музыка. И остановилась на втором. Спустя всего несколько лет она уже гастролировала по миру.

И вот 2014 год. В Сочи сбывается давняя мечта 35-летней Ванессы Мэй. Скрипачка становится второй в истории Таиланда лыжницей, защищавшей честь страны на зимней Олимпиаде.

В программу Олимпийских игр по горным лыжам включены 10 видов соревнований: пять среди мужчин и пять среди женщин. В них входит скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант и супер-комбинация. Всего разыгрывается 10 комплектов наград. В скоростном спуске используются самые длинные трассы из всех видов соревнований по горным лыжам, а спортсмены развивают самые высокие скорости (до 120 км/ч). Спортсмены проходят дистанцию по одному. Соревнования выигрывает самый быстрый лыжник. В слаломе спортсменам необходимо пройти трассу, размеченную флажками и воротами, которые расположены друг к другу ближе, чем в скоростном спуске, слаломе-гиганте и супергигантском слаломе. На соревнованиях спортсменам необходимо преодолеть две трассы, из суммы результатов и складывается итоговое время. В слаломе-гиганте ворота на трассе расположены друг от друга дальше, чем в слаломе, но не так далеко, как в супер-гиганте. Количество ворот для мужчин – 56-70, для женщин – 46-58. Результат складывается из времени прохождения двух различных трасс. Подробнее читайте здесь.

Олимпиада – это маленькая жизнь. Там и спортивные победы, и интересные эпизоды, и закулисные события. Сломанная стопа Юстины Ковальчик. Отказ Евгения Плющенко от выступления из-за болей в спине. Золотая медаль 15-летней российской фигуристки Юлии Липницкой. Участие в слаломе-гиганте всемирно известной скрипачки. Чем еще запомнится Олимпиада в Сочи? Смотрите репортаж программы «Картина мира».