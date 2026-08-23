Новости по тегу #Тимур Жаксылыков

Чтобы сделать свой выбор, необходимо иметь лишь паспорт гражданина Казахстана и быть совершеннолетним.
В настоящий момент между республиками действует 30 соглашений на уровне областей, районов и городов. В работе еще несколько.
Два государства активно взаимодействуют на различных интеграционных объединениях, а также на международных площадках. У Минска и Астаны единые или весьма схожие взгляды в мировой повестке.
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