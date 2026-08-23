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Новости по тегу #Тимур Жаксылыков

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана
23 августа 2026 10:50

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана

В Совете Республики обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана в формате регионального взаимодействия
27 февраля 2025 14:01

В Совете Республики обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана в формате регионального взаимодействия

В Палате представителей прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси
17 февраля 2025 17:03

В Палате представителей прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси

ЕЭК прогнозирует восстановление экономик стран ЕАЭС
29 января 2021 15:17

ЕЭК прогнозирует восстановление экономик стран ЕАЭС

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС
03 июня 2019 14:12

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК
15 июня 2018 18:25

Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК

В рамках заседания Евразийской экономической комиссии высокие гости поздравили наших спортсменов с медалями
18 февраля 2014 12:20

В рамках заседания Евразийской экономической комиссии высокие гости поздравили наших спортсменов с медалями