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«Друг друга будем поддерживать». Белорусская сборная прибыла на спортивные игры «Дети Приморья»

01 июля 2023 19:14
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Новости Беларуси. 1 июля делегация юных белорусских атлетов прибыла во Владивосток на первые летние спортивные игры «Дети Приморья», которые пройдут с 1-го по 6 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Друг друга будем поддерживать». Белорусская сборная прибыла на спортивные игры «Дети Приморья»-1

В аэропорту нашу сборную торжественно и тепло встретили организаторы. Ребята уже разместились и отдыхают перед тренировками. В белорусскую команду вошли 32 юных спортсмена до 16 лет в семи видах спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика, самбо, бокс, тяжелая атлетика и греко-римская борьба.

«Друг друга будем поддерживать». Белорусская сборная прибыла на спортивные игры «Дети Приморья»-4

Кристина Кравченко, знаменосец команды Беларуси:
Это большая честь для меня, мы все очень дружная команда. Мы все друг друга будем поддерживать на этом важном для нас старте, поскольку это первый старт для нас такой международный, такого высокого уровня. Поэтому это будет очень интересно, волнительно. Каждый из нас попытается показать максимальный результат своего труда.

«Друг друга будем поддерживать». Белорусская сборная прибыла на спортивные игры «Дети Приморья»-7

Церемония открытия игр состоится завтра, 2 июля. И пройдет под девизом «Время первых», символизирующим новые возможности для юношества и молодежи.

# Спортивные соревнования # Кристина Кравченко # Фотофакт

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