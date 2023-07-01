«Друг друга будем поддерживать». Белорусская сборная прибыла на спортивные игры «Дети Приморья»

В аэропорту нашу сборную торжественно и тепло встретили организаторы. Ребята уже разместились и отдыхают перед тренировками. В белорусскую команду вошли 32 юных спортсмена до 16 лет в семи видах спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика, самбо, бокс, тяжелая атлетика и греко-римская борьба.

Кристина Кравченко, знаменосец команды Беларуси:

Это большая честь для меня, мы все очень дружная команда. Мы все друг друга будем поддерживать на этом важном для нас старте, поскольку это первый старт для нас такой международный, такого высокого уровня. Поэтому это будет очень интересно, волнительно. Каждый из нас попытается показать максимальный результат своего труда.