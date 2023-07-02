2 июля празднуется Международный день спортивного журналиста
Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля. Дату выбрали не случайно. Ровно 99 лет назад была создана Международная ассоциация спортивной прессы. Уже тогда в редакциях появились люди, которые освещают сугубо ход турниров и соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас, пожалуй, нет в Беларуси таких газет, журналов, телевизионных каналов, информационных агентств и радиостанций с серьёзной долей влияния на медиапространство, где бы отсутствовали спортивные журналисты. Благодарность им за широкое освещение олимпийского движения участия наших атлетов в главных стартах четырёхлетия, а также за активную информационную поддержку деятельности НОК Беларуси выразил его глава.
Виктор Лукашенко подчеркнул, что качество, скорость, объективность, разноплановая палитра независимых мнений и оценок и полнота передачи информации отличают наших представителей СМИ. Ну а совсем скоро им предстоит продемонстрировать все эти лучшие качества при освещении II Игр стран СНГ, которые Беларусь примет в августе. Спортивные журналисты, в том числе работающие на СТВ, не только словом, но и делом не раз доказывали свою приверженность пропаганде физкультуры и здорового образа жизни.