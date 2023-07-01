ЧБ по футболу: итоги игр «Минска» против «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» против «Белшины»

Футбольный клуб «Минск» принимал в Городее жодинское «Торпедо-БелАЗ» и одержал минимальную победу 1:0. «Торпедовцы» потерпели первое поражение в чемпионате-2023. Минское «Динамо» на своем поле разгромило «Белшину» со счетом 7:2. Отметим, в этом матче хет-трик на счету Владимира Хващинского. А в центральном противостоянии вечера сойдутся гродненский «Неман» и борисовский БАТЭ. Поединок начинается в эти минуты.