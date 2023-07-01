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ЧБ по футболу: итоги игр «Минска» против «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» против «Белшины»

01 июля 2023 19:19
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Новости Беларуси. 1 июля в игровой программе 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси запланированы три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу: итоги игр «Минска» против «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» против «Белшины»-1

Футбольный клуб «Минск» принимал в Городее жодинское «Торпедо-БелАЗ» и одержал минимальную победу 1:0. «Торпедовцы» потерпели первое поражение в чемпионате-2023. Минское «Динамо» на своем поле разгромило «Белшину» со счетом 7:2. Отметим, в этом матче хет-трик на счету Владимира Хващинского. А в центральном противостоянии вечера сойдутся гродненский «Неман» и борисовский БАТЭ. Поединок начинается в эти минуты.

# Футбол Беларуси # Владимир Хващинский # Фотофакт

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