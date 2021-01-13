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В экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 4 матча. Подводим итоги

13 января 2021 11:21
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Новости Беларуси. В очередной игровой день хоккейного чемпионата страны в экстралиге А прошли 4 матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Результаты отдельных встреч были довольно предсказуемы: так, лидер турнирной таблицы «Юность» ожидаемо разобралась с аутсайдером чемпионата «Могилевом», 7:2.  

В экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею состоялись 4 матча. Подводим итоги-1

А вот матч в Орше, где встречались «Шахтер» и «Локомотив», получился куда более напряженным и драматичным: «горняки» к концу матча минимально вели 1:0. Казалось, победа уже в кармане, но за секунду до конца третьего периода защитник оршанцев Андрей Шикуть смог сравнять цифры на табло. Игра перешла в овертайм, где солигорчане все-таки вырвали победу. Однако для «Локомотива» такой результат уже достижение, ведь команда впервые смогла отобрать очки у «Шахтера» в чемпионате.  

В других матчах дня «Металлург» разгромил «Динамо-Молодечно» 7:2, а «Неман» уступил «Гомелю» 1:3.  

# Хоккей Беларуси # Андрей Шикуть # Фотофакт

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