В новом рейтинге ATP Егор Герасимов поднялся на 77-ю строку

А вот у мужчин изменения произошли. Во-первых, на одну строчку вверх поднялся Егор Герасимов – теперь он 77-й. Илья Ивашко – 111-й. Во-вторых, произошли изменения и в первой десятке. Так, местами поменялись Роджер Федерер и Андрей Рублев. Теперь россиянин располагается выше, на 7-й строке. Ну а лидерство все также удерживает серб Новак Джокович.