В новом рейтинге ATP Егор Герасимов поднялся на 77-ю строку

Новую неделю WTA и ATP традиционно открывают обновленными мировыми рейтингами. У девушек все стабильно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новую неделю WTA и ATP традиционно открывают обновленными мировыми рейтингами. У девушек все стабильно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко сохранила 7-ю строчку, Виктория Азаренко – 15-ю. В первой сотне располагается и Александра Саснович – 93-я строка. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти.
А вот у мужчин изменения произошли. Во-первых, на одну строчку вверх поднялся Егор Герасимов – теперь он 77-й. Илья Ивашко – 111-й. Во-вторых, произошли изменения и в первой десятке. Так, местами поменялись Роджер Федерер и Андрей Рублев. Теперь россиянин располагается выше, на 7-й строке. Ну а лидерство все также удерживает серб Новак Джокович.