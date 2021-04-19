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В новом рейтинге ATP Егор Герасимов поднялся на 77-ю строку

19 апреля 2021 12:25
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Новую неделю WTA и ATP традиционно открывают обновленными мировыми рейтингами. У девушек все стабильно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В новом рейтинге ATP Егор Герасимов поднялся на 77-ю строку-1

Арина Соболенко сохранила 7-ю строчку, Виктория Азаренко – 15-ю. В первой сотне располагается и Александра Саснович – 93-я строка. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти.

В новом рейтинге ATP Егор Герасимов поднялся на 77-ю строку-4

А вот у мужчин изменения произошли. Во-первых, на одну строчку вверх поднялся Егор Герасимов – теперь он 77-й. Илья Ивашко – 111-й. Во-вторых, произошли изменения и в первой десятке. Так, местами поменялись Роджер Федерер и Андрей Рублев. Теперь россиянин располагается выше, на 7-й строке. Ну а лидерство все также удерживает серб Новак Джокович.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Эшли Барти # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Роджер Федерер # Андрей Рублев # Новак Джокович # Фотофакт

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